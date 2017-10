Barcelona vs Olympiacos: EN VIVO EN DIRECTO. Los azulgranas reciben este miércoles a los rojiblancos por la tercera jornada del Grupo D de la Champions League en el Estadio Camp Nou. El partido arrancará a la 1:45 p.m. por Fox Sports.



Barcelona buscará su tercer triunfo en el Grupo D de la Champions League ante Olympiacos. Los culés marchan punteros con 6 puntos, mientras que los griegos se ubican en el fondo de la llave sin unidades. ¿Quién se llevará la victoria? no te pierdas las incidencias.



Barcelona viene de su primer tropiezo en la Liga Santander. El equipo de Ernesto Valdverde empató 1-1 ante Atlético Madrid en el nuevo estadio Wanda Metroplitano y cortaron su racha de 7 victorias al hilo.



De todos modos, Barcelona marcha puntero del fútbol español con 22 puntos, 4 más que el segundo, Valencia. Además recuperó la puntería de su goleador, Luis Suárez, quien anotó para los azulgranas frente a los colchoneros.



Olympiacos, por su parte, levantó en el torneo doméstico. Luego de varias caídas y empates, se encontraron con el triunfo. Los rojiblancos ganaron de visita a Panionios 4-3 por la jornada 7 con doblete de Ansarifard.



Será la primera vez que un conjunto griego enfrente al Barcelona por la Champions League, por lo que Olympiacos querrá dejar huella para el historial haciendo su mejor partido posible fuera de casa.



El técnico de Barcelona, Ernesto valverde, enfrentará a su ex equipo en el banquillo. Sí, el español estuvo en Olympiacos 3 años en dos 2 etapas, donde ganó 3 ligas y 2 copas de Grecia. Seguro se encontrará con varios conocidos del plantel rojiblanco.



Olympiacos sufrió 3 bajas para el cotejo con Barcelona. Ellos son: Ben Nabouhane, Diogo Figueiras y Emmanuel Emenike, quienes no viajaron con el equipo. Mientras que los culés los recibirán con sus habituales titulares con Lionel Messi y Luis Suárez a la cabeza.



🔊 Valverde: "Para mí es un partido muy emocionante. Hay mucha gente que se mantiene alrededor de Olympiacos que aprecio mucho" pic.twitter.com/Hzz7S6Cc1H — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 17 de octubre de 2017