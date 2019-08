Barcelona vs Osasuna EN VIVO Dónde y cómo ver horarios y canales, TV GRATIS por la fecha 3 de Liga Santander

Barcelona vs Osasuna EN VIVO EN DIRECTO. Escuadras se miden por la fecha 3 de la Liga Santander. Los culés todavía no podrán contar con Lionel Messi y Luis Suárez (ambos lesionados). En esta nota conoce todos los detalles del partido: horarios, canales y más.



¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el Barcelona vs Osasuna? Pues este sábado 31 de agosto en el Estadio El Sadar de Pamplona, que seguro lucirá un impresionante marco de aficionados.



¿A qué hora arrancará el Barcelona vs Osasuna? En Perú y Colombia irá a las 10:00 a.m. En Chile y Estados Unidos a las 11:00 a.m. En Argentina y Brasil a las 12:00 del mediodía. En España a las 5:00 p.m.

¿Qué canales de TV pasarán el Barcelona vs Osasuna? El encargado de pasar para Latinoamérica es ESPN. En España por MiTele En Vivo, Movistar Laliga y Movistar+. En Estados Unidos por beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, Fanatiz USA.



¿Vas a seguir el Barcelona vs Osasuna vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Barcelona vs Osasuna: Alineaciones probables



Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Sergi Roberto, Pérez, Rafinha, Griezmann..



Osasuna: Martínez, Vidal, Aridane, García, Estupiñán, Oier, Mérida, Torres, Brasanac, Ibánez, Ávila.