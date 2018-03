Barcelona vs Las Palmas : EN VIVO EN DIRECTO Los azulgranas se enfrentan a 'La UD' hoy en el estadio de Gran Canaria por la fecha 26 de la Liga Santander. Barcelona busca tres puntos ante Las Palmas para encaminarse sin problemas al título. (3:00 p.m.) (TV: DirecTv canal 610) (21:00 horas españolas) (TV: Movistar Partidazo para España)



En el Barcelona vs Las Palmas se enfrentan dos momentos opuestos. Por un lado, los canarios luchando por salvarse del descenso, y por el otro, los azulgranas que se acercan con cada triunfo al título -casi inevitable- de la Liga Santander.



Barcelona vs Las Palmas también tiene otro ingrediente especial respecto a su clásico rival Real Madrid. Un triunfo culé alargaría la diferencia a 17 puntos tras la derrota de los merengues ante Espanyol (1-0).



Pero más allá de su rival de siempre, el Barcelona vs Las Palmas es un escollo a sortear para sostener la ventaja sobre Atlético Madrid, segundo y a siete puntos de diferencia.

Barcelona 6-1 Girona: resumen y goles

La importancia del Barcelona vs Las Palmas radica en que el próximo domingo juegan ante los Colchoneros en el Camp Nou y mantener la ventaja les permitiría jugar sin presión. El siguiente duelo podría cambiar el rumbo del campeonato español. En 90' minutos podría pasar la diferencia a 10 puntos o por el contrario a solo cuatro.



Para el Barcelona vs Las Palmas el técnico Paco Jémez no podrá contar con estrella Jonathan Viera, que migró a China, y además, una serie de lesionados que serán baja: Gabriel Peñalba, Jerónimo Figueroa, Emmanuel Emenike y Pedro Bigas.



Para el Barcelona vs Las Palmas, el técnico Ernesto Valverde decidió no contar con el colombiano Yerry Mina y Denis Suárez. Nelson Semedo lesionado y el sancionado Jordi Alba tampoco vijaron a Islas Canarias.



Para el Barcelona vs Las Palmas, el estratega culé va con todas sus estrellas: Andrés Iniesta, Luis Suárez, Lionel Messi, Dembélé y Coutinho.

Barcelona vs Las Palmas: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Liga Santander Barcelona vs Las Palmas: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Liga Santander

Alineaciones posibles del Barcelona vs Las Palmas:



Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Vermaelen, Umtiti, Digne; Rakitic, Iniesta, Paulinho; Dembélé, Messi, Coutinho.



Las Palmas: Chichizola; Míchel Macedo, Gálvez, Ximo Navarro, Aguirregaray; Vicente Gómez; Halilovic, Tana, Etebo, Hernán Toledo; Calleri.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.