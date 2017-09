Barcelona vs Las Palmas: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro azulgrana recibe este domingo a Las Palmas por la fecha 7 de la Liga Santander en el Estadio Camp Nou. El partido arrancará a las 9:15 a.m. en Perú (3:00 p.m. en España) por la señal de ESPN.



Barcelona buscará su séptima victoria consecutiva en la Liga Santander cuando enfrente a Las Palmas. El cuadro culé no conoce de derrotas en lo que va de la temporada, pues también está invicto en la Champions League con dos triunfos.



Igual, este gran arranque (6 triunfos al hilo en la Liga de España) tendrá que superar los 8 conseguidos por el 'Tata' Martino en la temporada 2013-14. ¿Podrán lograrlo? El tiempo lo dirá.



Barcelona viene de ganar 1-0 a Sporting Liboa de visita en la Champions League. Los de Valverde se impusieron ante los portugueses gracias a un autogol de Coates. Mientras que en el torneo doméstico vencieron 3-0 a Girona.



Su rival, Las Palmas, llegará más descansado, ya que no compite en torneos internacionales. Igual, no la pasan bien en la Liga Santander. Están entre los últimos de la tabla de posiciones con 6 puntos. Perdieron en las dos últimas jornadas.



De hecho, los dirigentes de Las Palmas tomaron la decisión de sacar al técnico Manolo Márquez y poner a Pako Ayestarán, quien solo tuvo un par de días para trabajar el partido con Barcelona por la Liga Santander.



Barcelona vs Las Palmas: Alineaciones probables



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Luis Suárez y Deulofeu.



Las Palmas: Chichizola; Míchel Macedo, David García, Lemos, Ximo Navarro; Tana, Aquilani, Vicente Gómez; Tannane, Calleri y Jonathan Viera.