Barcelona vs PSV EN VIVO Día, hora y canal TV Minuto a minuto por Grupo B de Champions League

Barcelona vs PSV EN VIVO. Españoles y holandeses miden fuerzas por la penúltima fecha del Grupo B de Champions League. En esta nota conoce todos los detalles del partido: fecha, horarios y canales de TV. ¡No te lo pierdas!



¿Dónde y cuándo se juega el Barcelona vs PSV? Se llevará a cabo este miércoles 28 de noviembre en el Estadio Philips de Holanda, que seguro lucirá un impresionante marco de aficionados.



¿A qué hora se jugará el Barcelona vs PSV? En Perú arranca a las 3:00 p.m.. Mientras que en Argentina a las 5:00 p.m.. Pero si lo verás desde otro país, revisa la lista de horarios.

España / 10:00 p.m.

Argentina / 5:00 p.m.

Chile / 5:00 p.m.

Uruguay / 5:00 p.m.

Paraguay / 5:00 p.m.

Bolivia / 4:00 p.m.

Venezuela / 4:00 p.m.

Ecuador / 3:00 p.m.

Colombia / 3:00 p.m.

Perú / 3:00 p.m.

México / 2:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.



¿Qué canales de TV pasarán el Barcelona vs PSV? El encargado de pasar el cotejo para Latinoamérica es Fox Sports. En España lo puedes ver por Movistar+. Univisión Deportes en Estados Unidos.



¿Vas a seguir el Barcelona vs PSV vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.

Barcelona vs PSV: Alineaciones probables



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Vidal, Coutinho, Messi, Munir, Dembélé.



PSV: Zoet; Angeliño, Viergever, Schawaab, Dumbries; Hendrix, Pereiro, Rosario, Malen; De Jong, Lozano.