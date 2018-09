Barcelona vs PSV EN VIVO Día, hora y canales de TV ONLINE por Grupo B de fase de grupos de Champions League

Barcelona vs PSV EN VIVO. Los de Ernesto Valverde inician la Champions League ante el conjunto holandés por el Grupo B de la fase de grupos. En esta nota conoce los horarios y canales de TV ONLINE que pasarán el partido.



¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el Barcelona vs PSV? Esto se jugará el martes 18 de septiembre en el Estadio Camp Nou de Barcelona, que seguro lucirá un lleno total de hinchas.



¿A qué hora arrancará el Barcelona vs PSV? En España irá a las 6:55 p.m.. Mientras que en Perú, Colombia y México a las 11:55 a.m.. A continuación revisa otros horarios.

España / 6:55 p.m.

Argentina / 1:55 p.m.

Chile / 1:55 p.m.

Uruguay / 1:55 p.m.

Paraguay / 12:55 m.

Bolivia / 12:55 m.

Ecuador / 11:55 a.m.

Colombia / 11:55 a.m.

Perú / 11:55 a.m.

México / 11:55 a.m.

Estados Unidos / 12:55 m.



¿Qué canales de TV pasarán el Barcelona vs PSV? Los encargados de transmitir el choque son ESPN para Latinoamérica y Movistar Champions League para España.



¿Vas a seguir el Barcelona vs PSV vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.