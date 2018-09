Barcelona vs PSV EN VIVO EN DIRECTO ESPN TV ONLINE por Grupo B de Champions League

Barcelona vs PSV EN VIVO EN DIRECTO. 'Azulgranas' reciben este martes a los 'Granjeros' en el Estadio Camp Nou por la primera fecha del Grupo B de la Champions League. El partido arrancará a las 11:55 a.m. de Perú (6:55 p.m. de España) por la señal de ESPN para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Barcelona vs PSV vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Barcelona de Lionel Messi, Luis Suárez y Coutinho, iniciará su camino en la Champions League; un trofeo que no gana desde el 2015 y que se convirtió en su gran deseo. El primer rival a vencer será PSV de los mexicanos Hirving Lozano Lozano y Erick Gutiérrez.

HORARIOS EN OTROS PAÍSES



España / 6:55 p.m.

Argentina / 1:55 p.m.

Chile / 1:55 p.m.

Uruguay / 1:55 p.m.

Paraguay / 12:55 m.

Bolivia / 12:55 m.

Ecuador / 11:55 a.m.

Colombia / 11:55 a.m.

Perú / 11:55 a.m.

México / 11:55 a.m.

Estados Unidos / 12:55 m.



Barcelona viene en gran forma al cotejo por Champions League. Los de Ernesto Valverde encajaron 4 victorias al hilo en la Liga Santander que lo pusieron como único líder. El último fin de semana voltearon 2-1 a la Real Sociedad fuera de casa.



Barcelona, que suma 3 años quedándose en cuartos de final de la Champions League, irá con todo ante PSV. Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, Lionel Messi y Luis Suárez; serán los 4 de ataque de los culés.

PSV, por su parte, también lidera su campeonato en Holanda. El equipo, dirigido por el histórico ex jugador Van Bommel, llega de aplastar 7-0 a ADO Den Haag con doblete de Hirving Lozano.



Barcelona vs PSV: Alineaciones probables



Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Rakitic, Coutinho, Dembélé; Messi, Suárez.



PSV: Zoet, Dumfries, Schwaab, Viergerver, Angeliño, Pereiro, Hendrix, Bergwijn, De Jong, Lozano.