Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO EN DIRECTO Con Luis Advíncula ESPN TV ONLINE por Liga Santander

Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO EN DIRECTO. La 'Franja' del peruano Luis Advíncula recibe este sábado a los 'Azulgranas' en Vallecas Teresa Rivero (Madrid) por la fecha 11 de la Liga Santander. El partido arrancará a las 2:45 p.m. de Perú (8:45 p.m. de España) por la señal de ESPN para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Barcelona vs Rayo Vallecano vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Barcelona y Rayo Vallecano, líder y penúltimo, respectivamente, se medirán en Vallecas por Liga Santander. El peruano Luis Advíncula tendrá una gran oportunidad de mostrarse ante un grande de España.

Barcelona, que todavía no puede contar con Lionel Messi, viene de ganar 1-0 a Cultural Leonesa con varios suplentes. En su último choque de Liga golearon 5-1 a Real Madrid con triplete de Luis Suárez.



Rayo Vallecano, por su parte, tiene otra realidad. Está en puestos de descenso y aún no conoce la victoria de local. Ante Barcelona tendrá que hacer su mejor partido si no quiere hundirse más en la tabla de posiciones.



Pese a duro momento, el peruano Luis Advíncula, quien fue convocado a la selección peruana, atraviesa gran presente. Es considerado uno de los mejores laterales de la Liga Santander con un gol.

Barcelona vs Rayo Vallecano: Alineaciones probables



Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic, Arthur, Rainha; Coutinho, Suárez.



Rayo Vallecano: Alberto; Advíncula, Amat, Abdoulaye, Moreno; Comesaña, Imbula, Embarba, Kakuta; García, De Tomás.