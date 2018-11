Barcelona vs Real Betis EN VIVO EN DIRECTO DIRECTV transmisión de TV ONLINE por Liga Santander

Barcelona vs Real Betis EN VIVO EN DIRECTO. 'Azulgranas' reciben este domingo a los 'Béticos' en el Estadio Camp Nou por la fecha 12 de la Liga Santander. El partido arrancará a las 10:15 a.m. de Perú por la señal de DirecTV para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Barcelona vs Real Betis vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



El Barcelona vs Real Betis significará el regreso de Lionel Messi a las canchas tras tres semanas de baja por por rotura en el radio de su brazo derecho. 'La Pulga' estará en el ataque junto a su amigo Luis Suárez.

Barcelona, que viene de empatar 1-1 con Inter de Milán por Champions League con el que logró su pase a octavos de final, buscará un nuevo triunfo ante Real Betis para consolidarse en la punta de la Liga Santander.



Para ello no solo tendrá la vuelta de Lionel Messi, sino también la de Samuel Umtiti, quien recibió el alta médica y quedó listo para jugar frente a Real Betis en condición de local.



El que no estará es Philippe Coutinho. El brasileño sufrió una lesión muscular que lo alejará de los terrenos de juego por al menos dos semanas. Ousmane Dembélé no fue convocado por decisión técnica.

Real Betis, por su parte, tiene otro presente en la Liga Santander. Se ubica en la posición 15 del certamen con 13 puntos y no logra la victoria hace dos jornadas. ¿Darán la sorpresa a Barcelona?



Barcelona vs Real Betis: Alineaciones probables



Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Arthur, Vidal, Malcom; Messi, Suárez.



Real Betis: López; Mandi, Bartra, Sidnei, Tello; Guardado, Carvalho, Lo Celso, Júnior; Canales, Loren.