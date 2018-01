Barcelona vs Real Betis: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Liga española

Barcelona vs Real Betis : EN DIRECTO ONLINE TV El cuadro azulgrana enfrenta al cuadro verde este domingo en el estadio Benito Villamarín de Sevilla por la fecha 20 de la Liga Santander. Barcelona cómodo en el liderato busca un triunfo ante Real Betis. (2:45 p.m. hora peruana) (TV: DirecTv canal 610) (20:45 horas españolas) (TV: Movistar Partidazo para España)



El mejor momento para los azulgranas de cara al Barcelona vs Real Betis, sin presiones tras el empate del segundo, Atlético Madrid (1-1) con Girona.



Es decir, la posibilidad de ampliar su ventaja con un triunfo en el Barcelona vs Real Betis, deja a los culés disipados, incluso pensando en la derrota negada, su amplia ventaja de ocho puntos no sería puesto en peligro. Valencia, con un triunfo solo igualaría a los Colchoneros.



Barcelona vs Real Betis, es por otro lado, la oportunidad para los dirigidos por Ernesto Valverde, de pensar que tienen casi asegurado el título de la Liga Santander o por lo menos, quedan a medio paso con una supuesta diferencia de 11 puntos, casi imposible de remontar.

Pese a la derrota ante Espanyol, que le cortó la larga racha de 29 partidos invicto, el cuadro azulgrana llega con la confianza de una recuperación fácil y posible por su gran momento.

Barcelona 0-1 Espanyol: Goles y resumen

Al frente tendrán al equipo de Sevilla en alza y concientes de que el partido Barcelona vs Real Betis lo podría alejar de la zona de Europa League, mientras ambiciona el cuarto lugar del Real Madrid, que lo lleva a la Championes League 2018-2019. Betis (9°) tienen 27 puntos y los merengues 32.



Pero el Barcelona vs Real Betis no será fácil para los locales. Enfrentan al cuadro con mayor diferencia de goles a lo lejos. Los culés son los que más anotaron en la liga y a los menos vencieron.



En la preparación del partido Real Batis afrontará la baja de Antonio Barragán, pero podrá contar con Zou Feddal y Aïssa Mandi. La visita de Valverde, son conocidas las rutilantes ausencias de Coutinho, Dembélé y Alcácer. Pero Yerri Mina podría debutar en Barcelona.

Alineaciones posibles del Barcelona vs Real Betis:



Real Betis: Adán; Francis, Mandi o Amat, Feddal, Durmisi; Javi García; Tello, Guardado, Fabián, Joaquín; y Sergio León.



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Vermaelen, Jordi Alba; Sergio Busquets, Sergi Roberto, Rakitic, André Gomes, Messi y Luis Suárez.

