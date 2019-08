Barcelona vs Real Betis EN VIVO Chocan sin Messi en el Camp Nou por la Liga Santander

Barcelona vs Real Betis EN VIVO EN DIRECTO. 'Culés' reciben este domingo a los 'Béticos' en el Estadio Camp Nou por la fecha 2 de la Liga Santander. El partido arrancará a las 2:00 p.m. de Perú (4:00 p.m. de Argentina / 9.00 p.m. de España) por la señal de DirecTV Sports para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Barcelona vs Real Betis vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



El Barcelona vs Real Betis estará marcado por una gran ausencia. Se trata de Lionel Messi, quien volvió a ser descartado por lesión (sóleo de la pierna derecha) alargando la fecha de su debut en Liga Santander.

Así, Barcelona suma una nueva estrella en el tópico. Luis Suárez. Ousmane Dembélé y Neto son los otros jugadores que tampoco estarán frente a Real Betis en condición de local.



Por tanto, toda la responsabilidad del gol en Barcelona caerá sobre los pies de Antoine Griezmann. El francés jugaría don un par de canteranos en la zona de ataque de los azulgranas.



Barcelona está obligado a ganar en el Camp Nou tras caer en el inicio de la Liga Santander con Bilbao fuera de casa. Real Betis, por su parte, también llega con derrota y querrá dar la sorpresa este sábado.