Barcelona vs Real Betis EN VIVO Horarios y canales del choque por Liga Santander

Barcelona vs Real Betis EN VIVO EN DIRECTO. Escuadras, que en el inicio de la Liga Santander perdieron sus respectivos partidos, salen en busca de sus primeros 3 puntos. Culés tendrán el regreso de Lionel Messi. En esta nota conoce todos los detalles del partido: horarios, canales y más.



¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el Barcelona vs Real Betis? Pues este domingo 25 de agosto en el Estadio Camp Nou, que seguro lucirá un impresionante marco de aficionados que estarán expectantes a la vuelta de Lionel Messi.



¿A qué hora arranca el Barcelona vs Real Betis? Desde las 2:00 p.m. en Perú y Colombia. A las 3:00 p.m. en Chile y Estados Unidos. A las 4:00 p.m. en Argentina y Uruguay. A las 9:00 p.m. en España.

¿Qué canales de TV pasarán el Barcelona vs Real Betis? DirecTV Sports será el encargado de transmitir el cotejo para Latinoamérica. En España por MiTele En Vivo, Movistar+ y Movistar Laliga. En Estados Unidos por beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS y Fanatiz USA.



¿Vas a seguir el Barcelona vs Real Betis vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas y polémicas.



Barcelona vs Real Betis: Alineaciones probables



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, De Jong, Messi; Ruiz, Griezmann.



Real Betis: Martín; Emerson, Bartra, Sidnei, Canales; Pedraza, Carvalho, Guardado, Joaquín; Fekir, Tello.