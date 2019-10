Clásico Barcelona vs. Real Madrid fue oficialmente aplazado por protestas en Cataluña El Comité de Competición de la RFEF confirmó que el Barcelona vs. Real Madrid no se jugará el 26 de octubre. El cuadro catalán propuso el 18 de diciembre para que se dispute el clásico.

