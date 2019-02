Barcelona-Real Madrid: Cillessen lesionado es baja por seis semanas y se pierde clásico español

Jasper Cillessen , arquero holandés de Barcelona , sufrió "una rotura muscular" en la pierna derecha, con lo que se perderá las semifinales de la Copa del Rey contra el Real Madrid.



"En el entrenamiento de este viernes el jugador del primer equipo Jasper Cillessen ha sufrido una rotura muscular en el sóleo de la pierna derecha", informó el Barcelona en un comunicado.



"El tiempo aproximado de baja es de unas seis semanas", añadió el club azulgrana sobre el segundo portero del Barça.



Cillessen es el guardameta utilizado por el técnico Ernesto Valverde para los partidos de Copa del Rey, por lo que el holandés se perderá las semifinales del torneo del KO contra el Real Madrid.



Barcelona recibirá al equipo merengue el próximo miércoles en el partido de ida de los semifinales de la Copa del Rey, antes de jugar la vuelta en el estadio Santiago Bernabéu el 27 de febrero.

Todos lo partidos que se perderá Cillessen con Barcelona:



Barcelona vs Valencia (Liga Santander)

Barcelona vs Real Madrid (Copa del Rey)

Athletic Bilbao vs Barcelona (Liga Santander)

Barcelona vs Real Valladolid (Liga Santander)

Olympique de Lyon vs Barcelona (Champions League)

[COMUNICADO MÉDICO] En el entrenamiento de hoy el jugador del primer equipo @JasperCillessen ha sufrido una rotura muscular en el sóleo de la pierna derecha. El tiempo aproximado de baja es alrededor de unas seis semanas pic.twitter.com/i5mR4QJxdB — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 1 de febrero de 2019

