Barcelona vs Real Madrid : Cuando el el presidente Florentino Pérez vendió a Cristiano Ronaldo en julio, los aficionados y los medios españoles se hicieron la misma pregunta: ¿cómo se sustituye al portugués? En la previa del clásico español y tras la crisis de resultados del club merengue, todos añoran a CR7.



Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de todos los tiempos del Real Madrid con 451 goles en 438 partidos en todas las competiciones, llevó al club a ganar cuatro de las cinco últimas versiones de la Liga de Campeones y fue en repetidas ocasiones el hombre que sacó al equipo de sus problemas anotando un gol cuando más lo necesitaba.



Sin embargo, el mensaje desde el club fue que no necesitaba hacer una inversión "galáctica" en el mercado de fichajes y que las respuestas a la ausencia de Cristiano Ronaldo estaban dentro del equipo.



Gareth Bale había sido señalado hace tiempo por el presidente del club, Florentino Pérez, como el hombre que tomaría el relevo de Ronaldo. También se sugirió que el delantero francés Karim Benzema se liberaría de los grilletes que muchos percibían le ponía el portugués y que finalmente podría jugar como centrodelantero.



Además estaba el caso de Marco Asensio, un jugador de 22 años que posiblemente es la mayor promesa del fútbol español y que con la salida de Cristiano Ronaldo estaba destinado a ganarse un espacio en el tridente ofensivo.

Todos los goles de Cristiano Ronaldo en los clásicos Barcelona vs Real Madrid:



Y las cosas empezaron bien para el Madrid esta temporada, al sumar cuatro victorias y un empate en sus primeros cinco partidos en la liga española, con un Bale y un Benzema en gran forma.



Pero tras la victoria 1-0 sobre el Espanyol en septiembre, el Madrid estuvo sin ganar cinco partidos, con una racha de ocho horas y un minuto sin marcar.



Si bien se puede perdonar al joven Asensio por sus altibajos, Bale volvió a sufrir una de las muchas lesiones que han afectado sus años en la capital española. Benzema, en tanto, parecía la sombra del delantero llamado a liderar el ataque del campeón de Europa.



Este tipo de sequía goleadora no sucedía cuando Ronaldo estaba en el club. No es casual que el Madrid haya sufrido su periodo más estéril en términos de victorias y goles desde antes de que llegara el portugués en 2009.

Barcelona vs Real Madrid: Mejores goles del club merengue

En estos momentos el Real Madrid está séptimo en La Liga, detrás del recién ascendido Valladolid, y el puesto del técnico Julen Lopetegui pende de un hilo.



En la antesala del clásico Barcelona vs Real Madrid, el primero en 11 años que no contará con el portugués ni con el lesionado Lionel Messi, el Madrid tiene ante sí el reto de mostrar que hay vida después de Cristiano Ronaldo. Pero una derrota no hará sino intensificar la crisis en el Bernabéu.

