El clásico español por la Liga Santander entre el Barcelona vs. Real Madrid se convirtió en un verdadero ring de 'vale todo', pues sus jugadores se olvidaron el fair play y se agarraron a patadas, empujones y hasta puñetes con tal de conservar el balón.



Las jugadas y fuertes entradas entre los jugadores de ambos equipos provocó que Cristiano Ronaldo ya no esté en el segundo tiempo del Barcelona vs. Real Madrid. En tanto, Lionel Messi se ganó una tarjeta amarilla por una patada que le dio a Sergio Ramos, algo que la hinchada culé aplaudió con todo su ser.

Sin embargo, el árbitro no perdonó la agresión de Sergi Roberto del Barcelona a Marcelo del Real Madrid y le sacó, sin dudar un segundo, la tarjeta roja sacándolo del partido. Todo lo contrario pasó con Gareth Bale, que no recibió ninguna amonestación por una cruel patada en la pantorilla a Umtiti.



Ya en el segundo tiempo, el árbitro no cobró una clara falta de Luis Suárez contra Varane. Previamente, Sergio Ramos entró muy fuerte contra el uruguayo y tampoco fue cobrado por el juez del Barcelona vs. Real Madrid.