Tras finalizar el primer tiempo entre Barcelona vs Real Madrid, los ánimos de los jugadores de ambos equipos no andaban muy bien, notándose en el campo de juego cuando se agarraron-literalmente-a patadas.



Lionel Messi, Luis Suárez y Sergio Ramos vieron la tarjeta amarilla en apenas un minuto, mientras que Sergi Roberto recibió la tarjeta roja por tirar un puñete a Marcelo.



Después de las charlas técnicas del Barcelona y Real Madrid, en el túnel de acceso al campo, Gerard Piqué se acercó por detrás a Nacho y tapándose la boca le dijo algo que los medios españoles interpretaron como: “¡Cómo te puedes quejar, si nos han expulsado 17 veces ya!”.



Piqué le increpa a Nacho, luego se metería Sergio Ramos.

Nacho intentó agarrar a Gerard Piqué, pero no fue alcanzado por el futbolista del Real Madrid. Sin embargo, las cosas no habrían quedado allí: Sergio Ramos se habría acercado al defensa del Barcelona para pedir explicaciones por sus palabras, pero se tuvieron que separar porque apareció la terna arbitral.



Barcelona empató 1-1 con el Real Madrid en el Camp Nou, aunque fue un partido de trámite, ya que los culés son campeones desde hace una fecha en la Liga Santander.



Nacho, quien estuvo envuelto en la polémica con Gerard Piqué, fue consultado por este episodio cuando finalizó el partido: “Ya lo conocemos todos (a Gerard Piqué). Tengo una buena relación, me agarró caliente”, dijo el defensor del Real Madrid.



