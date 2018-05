Barcelona vs Real Madrid: Memes en Facebook y Twitter previo al clásico español [FOTOS]

Barcelona vs Real Madrid se enfrentan en el Estadio Camp Nou por el clásico de la Liga Santander por la fecha 36 y los memes no podían esperar a salir previo al derby ibérico.



Barcelona vs Real Madrid jugarán el clásico por el orgullo, ya que los de Ernesto Valverde se quedaron con la Liga Santander y los de Zinedine Zidane solo piensan en la final de la Champions League.



Según las estadísticas el Barcelona se ha impuesto 93 veces al Real Madrid, mientras que el equipo blanco lo supera con 95 victorias. Pero para este Barcelona vs. Real Madrid el equipo culé quiere romper la mala racha de no ganar tres clásicos seguidos en el Camp Nou, donde su última victoria fue en marzo de 2015.



Lionel Messi es hasta el momento el máximo goleador de los Barcelona vs. Real Madrid en todas las competiciones con 25 goles y el máximo goleador en la historia del clásico en la Liga

(17).



Mientras que Cristiano Ronaldo puede igualar a Alfredo Di Stéfano (18) como máximo goleador del Real Madrid en la historia del clásico en todas las competiciones.



En el Barcelona vs Real Madrid no se guardarán nada y saldrán con lo mejor que tienen al césped en busca de dar una alegría a sus hinchas en todo el mundo

