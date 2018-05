Barcelona vs Real Madrid: El escandaloso penal que no le cobraron a Marcelo [FOTOS y VIDEO]

En el Real Madrid vs Barcelona, el árbitro decidió no cobrar una clara falta de Jordi Alba a Marcelo en el área culé en el clásico español.



En el minuto 75', Jordi Alba derribó a Marcelo en el área del Barcelona, sin embargo, el árbitro decidió no pitar el tremendo penal que le cometieron al jugador del Real Madrid.



Ante la decisión del colegiado, el lateral del Real Madrid no pudo evitar reírse incrédulo e, incluso, le sacaron amarilla por reclamar.



Puedes seguir todas las incidencias que ocurrieron en el clásico español entre Barcelona vs Real Madrid, AQUÍ.

La falta de Jordi Alba a Marcelo que no cobró el árbitro. (Video: YouTube)