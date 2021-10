Ni se siente veterano, ni se ve siendo suplente. Gerard Piqué es uno de los pilares del FC Barcelona y, a poco del duelo que tendrá el club blaugrana con el Real Madrid, el defensa de 34 años se animó a dar declaraciones para el diario ‘El País’ refiriéndose al presente del Barca, lo que implica el clásico español y su estado como jugador.

Respecto a los jóvenes del club que dirige Ronald Koeman, Piqué consideró que “Son buenísimos” y que “es una generación en la que si se hace bien, se consolida y consigue resultados, dentro de un par de años podemos volver a competir durante mucho tiempo y ser favoritos para ganar todo. Todavía no lo somos, al menos en la Champions, pero paciencia. Pienso que esta generación se parece mucho a la mía”.

Asimismo se le pregunto por la competencia en su posición con Araujo, Eric García, Lenglet y Umtiti: “De joven aprendes a qué nivel puedes competir. Yo, con 19 años y cedido en el Zaragoza, descubrí que podía hacerlo en Primera y contra los grandes. Con 34, ya sabes qué nivel tienes, si vas a jugar o no, incluso si te toca o no”.

El defensa español confirmó que se retirará en el Barcelona, pero que no aceptará retirarse de suplente: “Si son los tres meses últimos de una temporada y me toca, pues bueno. ¿Pero un año entero en el banquillo? No, no me apetece”.

Piqué y su opinión del Clásico español

Confía en un buen resultado. “Es un equipo muy parecido a los últimos años. Si tocamos y movemos bien la pelota, creo que les podremos hacer daño, también apretándolo arriba. A ellos les cuesta defender como cualquier grande porque suelen sentirse más cómodos con la pelota. Debemos apretar y ser nosotros mismos más que nunca”, destacó Gerard.