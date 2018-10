Barcelona vs Real Madrid: "Un mal resultado en el Camp Nou provocaría salida de Lopetegui", dijo Rivaldo

Barcelona vs Real Madrid: Rivaldo, que jugó durante cinco temporadas en el Barcelona, analizó el Clásico de este domingo y aseguró que "no hay que subestimar al Madrid" a pesar de que "no está consiguiendo buenos resultados" ni "está jugando bien".



"No hay que subestimar a un rival tan poderoso como el Real Madrid. Cuando yo jugaba en el Barcelona fuimos al Bernabéu desacreditados por los malos resultados y conseguimos empatar y ganar esos partidos obteniendo excelentes resultados, el Barcelona debe tener cuidado y no pensar que será fácil", aseguró en un comunicado de Betfair, empresa de apuestas deportivas de la que es embajador.



"No solo no está consiguiendo resultados, sino que tampoco está jugando bien. El equipo ha ganado su partido de Liga de Campeones, pero fue una mala actuación y recibió un gol de un equipo débil. Un mal resultado en el Camp Nou podría convertirse en el último partido de Lopetegui en el Real Madrid", analizó.

Mira los mejores goles del Real Madrid ante Barcelona en el clásico español:

Barcelona vs Real Madrid: Mejores goles del club merengue

Una mala racha generada, en gran parte, por la falta de gol de los delanteros del conjunto blanco: "Los atacantes del Madrid están deseando hacer un gran partido este domingo. Todo el mundo los está desacreditando y ésta podría ser una oportunidad para silenciar a los críticos y recuperar la confianza", dijo.



Además, Rivaldo defendió a su compatriota Vinicius Jr, que podrá jugar el Clásico después de que el Comité de Apelación haya aceptado el recurso del Real Madrid, por lo que le quitó la segunda amarilla del partido del pasado fin de semana frente al Celta de Vigo B.



"Está listo para jugar más con el Real Madrid, y ahora parece que Florentino Pérez está perdiendo la paciencia con este tema. Parece que no entiende como un jugador tan bueno no está siendo parte de un equipo que está sufriendo tanto", declaró.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.