Barcelona vs Real Madrid: Sergi Roberto fue expulsado tras tirar un puñete a Marcelo [FOTOS y VIDEO

En el Barcelona vs Real Madrid, Sergi Roberto fue expulsado tras propinarle un puñete a Marcelo en el clásico español.



En un intercambio de manoteos, finalmente, Sergi Roberto se molestó y le dio un golpe en el rostro de Marcelo, quien terminó en el césped en el Barcelona vs Real Madrid.



En un dato que lanzó 'Mister Chip' indicó que "Sergi Roberto es el primer jugador del Barcelona expulsado en un clásico desde la roja a Valdés con el partido ya terminado del año 2013. Las últimas seis expulsiones en clásicos habían sido de jugadores del Real Madrid (Ramos, Isco, Ramos, Ramos, Cristiano y Carvajal)"



Sergi Roberto fue expulsado por la agresión a Marcelo. (Video: YouTube)