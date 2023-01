Barcelona se enfrenta este domingo a Real Madrid en el King Fahd Stadium de Arabia Saudita por la Supercopa de España, una oportunidad de oro para el centrocampista español Sergio Busquets , quien podría alzar su primer título como capitán de la escuadra ‘culé’.

“Está claro que es una motivación más para pensar (ser capitán). Todos han imaginado ganar el partido, pero hay que ser mejores en el campo”, indicó Busquets en la rueda de prensa previa.

“Más allá de ganarle al Real Madrid, tenemos que centrarnos en nosotros. Podemos lograrlo después de un tiempo. Este es un proyecto nuevo y cuando se consiguen victorias todo es más fácil”, expresó.

El mediocampista se mostró esperanzado en hacer un buen papel, sin embargo, su ánimo cambió cuando le preguntaron sobre un tema que decidió esquivar: su futuro. Con 34 años, el volante viene siendo el centro de varios comentarios que indican que esta debería ser su última temporada en el Barcelona.

En ese sentido, el jugador que viene de defender a la selección española en Qatar 2022 pidió a la prensa no ocuparse más de este tema. “No lo sé ni hay novedades, pero tampoco lo diría en una rueda de prensa. No me preguntéis más porque no lo voy a decir. Siempre antepongo mi decisión” , expresó.

“No sé. No hay novedad, no he decidido y estamos centrados en la final” , añadió cuando le consultaron sobre si se veía jugando una nueva Supercopa de España en el futuro.

“No me gusta hablar de mí ni del legado que pueda dejar. Yo sólo he intentado siempre darle el balón al jugador mejor situado. No mucho más”, sentenció.

Real Madrid vs Barcelona EN VIVO: Minuto a minuto

Real Madrid vs Barcelona EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se miden por la final de la Supercopa de España 2023 este domingo 15 de enero a las 2:00 p.m. (hora peruana) en el King Fahd Stadium. La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports, mientras que el minuto a minuto lo podrás encontrar en trome.pe

Sigue aquí el minuto a minuto del encuentro.