Barcelona vs. Real Madrid: Se suspende primer clásico de LaLiga por protestas en Cataluña |VIDEO | FOTOS

Jugar el Barcelona vs Real Madrid la próxima semana en el Camp Nou,parece una tarea imposible es por eso que los dirigentes del Comité de Competición decidieron que el primer clásico de la temporada de LaLiga Santander sea aplazado y se juegue como fechas tentativas el domingo 7 de diciembre o el miércoles 18 del mismo mes reveló diario Sport de España.



El grado de violencia la que se vive en las calles de Cataluña han hecho que no existan garantías para el esperado Barcelona vs Real Madrid y en las oficinas de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) las aguas tampoco están tranquilas siendo la postura más fuerte suspeder el partido

El problema surge porque se hace inviable jugar el próximo 26 de octubre en el Camp Nou, como estaba inicialmente programado. Las protestas masivas por la sentencia judicial a los presos políticos a raíz del referéndum separatista hacen de las ciudades catalanas, en especial Barcelona, terrenos difíciles para llevar a cabo grandes eventos de cualquier índole, suponiendo que hasta los mismos puedan ser usados como pantalla para masificar su justa.

Suspenden Barcelona vs Real Madrid hasta diciembre

Es más. Se espera que el mismo sábado 26, apenas horas después del clásico programado entre ambos clubes, se realice una gran manifestación. Así, con todo ello, el Comité de Competición analiza cambiar de fecha, aunque esta solución disguste a LaLiga.

¿Qué propone LaLiga?

LaLiga propone que el partido no se juegue en el Camp Nou como estaba establecido, sino que "por motivos de fuerza mayor" cambie el orden y se dispute sin aplazamiento en el Santiago Bernabéu, una solicitud que las partes no están dispuestas a aceptar.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, propone esta solución para no solo respetar el calendario de la misma, sino para no verse perjudicados por la programación, una que les beneficia en los diferentes mercados a nivel mundial donde el partido es un evento de suma importancia, económicamente hablando.

Lo 'malo' del cambio de fecha

Los dos clásicos se reparten en horarios asiático y americano, y este iba destinado al mercado asiático. El cambio de fecha significa que en lugar de jugarse a las 13:00 horas de España (6:00 en el Perú), se jugará en horario nocturno, por lo que no llegará a los espectadores asiáticos en horario 'prime time' que los operadores exigen por contrato.

Además, el cambio a jugarse el 18 de diciembre coincide con la segunda etapa eliminatoria de la Copa del Rey, en la que ingresan 16 equipos de LaLiga (sin contar los que participan en Champions League). El clásico podría provocar el desinterés de los operadores de hacerse con derechos televisivos de algún partido de la segunda eliminatoria, tal como ocurrió con la primera. Sin duda, intereses individuales de diversa índole hacen de este clásico uno de los más controversiales de la historia, y todavía ni se juega.