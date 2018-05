Barcelona vs Real Madrid: EN VIVO Día, hora y canal Tv del clásico español por la Liga Santander

Barcelona vs.Real Madrid : Hora y Canales TV El cuadro azulgrana estrena en el clásico ante merengues su título del torneo español, que consiguió con antelación, la última fecha.



El Barcelona vs Real Madrid se jugará el domingo 6 de mayo por la fecha 36 de la Liga Santander, que se resolvió cuatro fechas antes de lo previsto. Los culés sacaron una considerable ventaja en el liderato y sostienen el récord invicto en toda la temporada. Este es el desafío pendiente.



En la previa del Barcelona vs Real Madrid, los azulgranas aparecen victoriosos en la Liga y la Copa del Rey: el doblete. No obstante, su escolta Atlético Madrid y el clásico rival blanco, tienen la mira en los torneo europeos.



Los merengues disputarán la final de la Champions League ante Liverpool y el Atlético Madrid hará lo propio con Marsella en la Europa League. Barcelona logró todo en España pero fue eliminado de la Liga de Campeones.



Sin duda que ganar el Barcelona vs Real Madrid representa un título pequeño y más aun el honor y el prestigio a poco del cierre de la temporada. Además, sería el clásico de despedida de Andrés Iniesta.

Día, hora y canal TV del clásico Barcelona vs Real Madrid:



El Barcelona vs Real Madrid se arranca a las 13:45 horas de Perú (20:45 horas de España) y será transmitido para América por DirecTv señal de pago y Movistar Partidazo para España.

Horarios del Barcelona vs Real Madrid por la Liga Santander:



España: 20:45 horas | Movistar Partidazo

Chile 15:45 | DirecTV

Argentina 15:45 | DirecTV

Colombia 13:45 | DirecTV

México 13:45 | DirecTV

Canadá 11:45 horas

Toronto 14:45 horas

Los Ángeles 11:45 horas

Nueva York 14:45 horas

Brasilia 15:45 horas

África 18:45 horas

Ciudad del Cabo 20:45 horas

Reino Unido - Londres 19:45 horas

París 20:45 horas

Estambul 21:45 horas

Moscú 21:45 horas

Países Árabes 21:45 horas | Bein Sports

Nueva Delhi 00:15 horas (Lunes) | Sony TEN LIV

Indonesia 01:45 horas (Lunes) | beIN Sports

Pekín 02:45 horas (lunes)

Tokio 03:45 horas (lunes) | SKY PerfecTV LIVE, Sukachan 1

Sydney 5:45 horas (lunes) | BeIN Sports Connect, BeIN Sports 3

Últimos clásicos Barceloan vs Real Madrid:



Real Madrid 2-3 Barcelona (Miami, amistoso) 30/07/2017

Barcelona 1-3 Real Madrid (Supercopa, ida) 13/08/2017

Real Madrid 2-0 Barcelona (Supercopa, vuelta) 16/08/2017

Real Madrid 0-3 Barcelona (primera vuelta de Liga) 23/12/2017

Para el Real Madrid, el partido será la oportunidad de intentar borrar la derrota 3-0 ante Barcelona de la primera ronda en el Santiago Bernabéu.



Barcelona está ansioso por consolidar aún más su hegemonía sobre el Real Madrid en la competición, mientras que el equipo de Zinedine Zidane puede vengarse de la humillante derrota 3-0 en casa con una victoria sobre los catalanes que rompería su racha de 42 partidos invictos en la Liga.



Zidane ya enfureció al Barcelona al declarar que su equipo no haría el pasillo a los recién coronados campeones antes de comenzar el partido, un gesto que los catalanes llevaron a cabo en 2008 cuando el Madrid había ganado el título.

El partido del domingo es también el primer Clásico desde 2008 que tendrá lugar con la liga decidida. Real Madrid ha tenido una temporada decepcionante en Liga y podría terminar tercero por primera vez en cuatro años, pero eso no le impidió llegar a su tercera final continental. En contraste, el Barça se estrelló en Europa en cuartos de final.



Real Madrid se enfrentará al Liverpool en la final en Kiev el 26 de mayo, cuando tratará de ampliar a 13 su récord de títulos en Europa. También buscará convertirse en el primer equipo desde el Bayern Munich en 1976 en ganar el trofeo durante tres años consecutivos.

