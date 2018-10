Barcelona vs Real Madrid EN VIVO EN DIRECTO Transmisión de TV ONLINE Clásico por Liga Santander

Barcelona vs Real Madrid EN VIVO EN DIRECTO. 'Azulgranas' reciben este domingo a los 'Blancos' en el Estadio Camp Nou por la fecha 10 de la Liga Santander. El clásico arrancará a las 10:15 a.m. de Perú (5:15 p.m. de España) por la señal de DirecTV Sports para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Barcelona vs Real Madrid vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Sin Lionel Messi (lesionado) y Cristiano Ronaldo (en Juventus), Barcelona y Real Madrid protagonizarán el choque más atractivo del fútbol mundial. Partido sería la última bala del técnico Julen Lopetegui al mando de la visita.

HORARIOS EN OTRO PAÍSES



España / 5:15 p.m.

Argentina / 12:15 m.

Chile / 12:15 m.

Uruguay / 12:15 m.

Paraguay / 12:15 m.

Venezuela / 11:15 a.m.

Bolivia / 11:15 a.m.

Ecuador / 10:15 a.m.

Colombia / 10:15 a.m.

Perú / 10:15 a.m.

México / 10:15 a.m.

Estados Unidos 11:15 a.m.



Barcelona, líder de la Liga Santander con 18 puntos, buscará imponerse de local sin su máxima estrella: Lionel Messi, que estará varias semanas fuera de las canchas. Culés vienen de ganar 2-0 a Inter por Champions.



Real Madrid, por su parte, tiene otro presente. Marcha en la casilla 8 de la Liga Santander con 14 puntos y muchas dudas sobre su juego. El resultado ante Barcelona determinaría el futuro del técnico Julen Lopetegui.



Tras 5 partidos sin ganar (4 de ellos fueron derrotas), Real Madrid se pudo recuperar ante el modesto Viktoria Plzen de República Checa (2-1) por Champions League.



Sin duda, el Barcelona vs Real Madrid es un partido que promete este domingo en el Estadio Camp Nou. Cualquier cosa puede pasar con las estrellas que estarán sobre el terreno de juego.

Barcelona vs Real Madrid: Alineaciones probables



Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic, Arthur, Coutinho; Rafinha, Suárez.



Real Madrid: Courtois; Nacho, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos, Isco; Benzema, Bale.