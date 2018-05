Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO. El clásico del fútbol español se juega este domingo 06 de mayo en el Camp Nou en la edición número 238 de encuentros de ambos equipos. El partido se jugará desde la 1:45pm. y a pesar que los azulgranas son campeones, el Real Madrid se jugará el honor y por el placer de ganarle a su eterno rival.



Según las estadísticas El Barcelona se ha impuesto 93 veces al Real Madrid, mientras que el equipo blanco lo supera con 95 victorias. Pero para este Barcelona vs. Real Madrid el equipo culé quiere romper la mala racha de no ganar tres clásicos seguidos en el Camp Nou, donde su última victoria fue en marzo de 2015.



De acuerdo a la historia de los clásicos Barcelona vs. Real Madrid , los galácticos esperan alcanzar los 400 goles marcados en todos los encuentros ante los culés, que suman 387. Sin embargo, de ganar este clásico, se convertiría en el triunfo número 50 para el Barza.

Lionel Messi es hasta el momento el máximo goleador de los Barcelona vs. Real Madrid en todas las competiciones con 25 goles y el máximo goleador en la historia del clásico en la Liga

(17). Mientras que Cristiano Ronaldo puede igualar a Alfredo Di Stéfano (18) como máximo goleador del Real Madrid en la historia del clásico en todas las competiciones.

DÓNDE VER EL BARCELONA VS. REAL MADRID



- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

- Australia: beIN Sports Connect, Radio Barca, Foxtel Now, beIN SPORTS 2

- Bolivia: Tigo Sports Bolivia

- Brasil: FOX Sports 1 Brasil

- Canadá: beIN Sports Canada, DAZN, beIN SPORTS en Español, Radio Barca

- Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

- República Dominicana: SKY Planeta Fútbol, SportsMax 2, Sky HD

- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

- Alemania: DAZN

- Honduras: Sky HD, SKY Planeta Fútbol

- Italia: Fox Sports HD

- México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, SKY Planeta Fútbol

- Nicaragua: SKY Planeta Fútbol, Sky HD

- Panamá: SKY Planeta Fútbol, Sky HD

- Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

- Portugal: Sport TV2

- España: Movistar+, Movistar Partidazo

- Reino Unido: SKY GO Extra, Talksport 2 Radio UK, Sky Sports Main Event, Sky Sports Football, NOW TV, Sky Go UK

- Estados Unidos: beIN SPORTS, Radio Barca, beIN SPORTS en Español

- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

- Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Los Barcelona vs. Real Madrid con más goles en todas las competiciones son el 6-6 del 13 de abril de 1916 (semifinal de la Copa del Rey) y el 11-1 del 13 de junio de 1943, también la semifinal de la Copa del Rey. Pero si hablamos solo de la Liga Santander, las mayores goleadas fueron el 8-2 a favor del Real Madrid (1935) y el 5-5 (1943).



El resultado más repetido entre el Barcelona y el Real Madrid es el 2-1, se produjo en 43 ocasiones, 20 fueron victoria para el Barza y 23 para los madridistas.

Andrés Iniesta, Sergio Ramos y Lionel Messi son los jugadores actuales con más clásicos Barcelona vs. Real Madrid jugados hasta ahora (37) en todas las competiciones.

BARCELONA VS. REAL MADRID: Posibles alineaciones



Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta; Coutinho, Messi y Luis Suárez.



Real Madrid: Keylor Navas; Nacho, Vallejo, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Lucas Vázquez, Marco Asensio o Bale; Cristiano Ronaldo y Benzema.