Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO CANALES. Catalanes y galácticos se enfrentan este domingo 28 de octubre en lo que se ha catalogado como un clásico inédito, pues el equipo blanco no contará en esta ocasión con Cristiano Ronaldo (ahora en la Juventus) ni con Lionel Messi (lesionado) , algo que no se había visto desde el 2007. El Madrid ha ganado 20 veces en campo barcelonista, mientras que el Barza ha ganado 21 veces en el Bernabéu. El duelo se jugará desde las 10:15am. (hora peruana) en el Camp Nou y será transmitido por DirecTv para Perú y todo Sudamérica. La señal de TDN será la encargada de llevar los detalles del partido en México y todo Centroamérica. En Estados Unidos y parte de Europa, el clásico se podrá ver por beIN SPORTS. ¡Aquí te damos toda la lista de canales del mundo!

Aunque no estarán en la cancha los jugadores con más seguidores en el mundo y que atraían por su competitividad dentro del campo, en este Barcelona vs. Real Madrid se juega mucho más allá de ser el mejor equipo. Los culés se juegan la punta de La Liga, mientras que el Madrid buscará terminar con la mala racha de derrotas y empates que se ha hecho constante desde septiembre pasado.



De no ganar el Real Madrid , Julen Lopetegui podría dejar de ser el DT de los blancos y hundir más en la crisis a un equipo que, a pesar de haber ganado en la Champions League por 2-1 al Viktoria Plzen , pero sin haber gustado.

Para el Barcelona vs. Real Madrid , Lopetegui convocó a Vinicius Junior luego que el Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol (RFEF) estimase el recurso presentado por el Real Madrid tras su expulsión en su último partido con el Castilla. El brasileño podría ser el as bajo la manga del DT.



Benzema y Bale se perfilan como los encargados para que Real Madrid saque adelante el partido en el Camp Nou , mientras en el lado contrario, los 'culés' esperan que Luis Suárez tome el relevo goleador de Messi.



Una derrota del Real Madrid los descolgaría de la tabla de La Liga, ahora mismo fuera de los puestos europeos, de las plazas cabeceras del campeonato.

CANALES DEL MUNDO PARA VER BARCELONA VS. REAL MADRID

