Barcelona vs Real Sociedad : EN VIVO EN DIRECTO En el duelo de despedida de Andrés Iniesta, el equipo azulgrana enfrenta a al cuadro blanquiazul este domingo en el Camp Nou por la fecha 38 de la Liga Santander . Barcelona busca un triunfo ante Real Sociedad para darle el broche de oro a su título. (1:45 p.m. hora peruana) (TV: DirecTv para América) (20:45 horas españolas) (TV: Bein Sports para España)



El Barcelona vs Real Sociedad no solo significará el cierre de temporada y el festejo oficial del título de la liga, también el final de la era del capitán e ídolo culé Andrés Iniesta: el último partido con camiseta azulgrana.



Andrés Iniesta dejará al club catalán y el Barcelona vs Real Sociedad servirá para rendir un homenaje antes y seguramente se cargará de emotividad, si es que es cambiado, y al final del partido.



Hace dos semanas Iniesta anticipó su salida del club y el Barcelona vs Real Sociedad cerrará un ciclo intenso de despedidas y muestras de aprecio desde el propio club y a nivel mundial.



El partido no tiene otra importancia que cumplir con el calendario y darle marco a las celebraciones y despedidas. El Barcelona vs Real Sociedad será el último partido de la temporada para los culés que consiguieron el doblete: LaLiga y la Copa del Rey y el rival que solo se quedó la la permanencia en lacategoría y sin chances siquiera a la Europa League.

Además, el Barcelona vs Real Sociedad sellará la condición de máximo goleador de la Liga de Lionel Messi: Pichichi. Incluso el argentino podrá celebrar por adelantado el trofeo de Balón de Oro de Europa.



No hay retos mayores, solo emociones de cara al Barcelona vs Real Sociedad . La visita podría ilusionarse con sumar algún punto y romper la terrible racha de 20 años de derrotas en el Camp Nou. Los azulgranas no contarán con Sergi Roberto lesionado y Paulinho con licencia.

Alineaciones posibles del Barcelona vs Real Sociedad :



Barcelona : Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Luis Suárez, Coutinho o Dembéle.

Real Sociedad : Rulli; Elustondo, Navas, Llorente, De la Bella; Illarramendi, Canales, Zurutuza; Oyarzabal, Januzaj, Willian José.