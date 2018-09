Barcelona vs Real Sociedad EN VIVO EN DIRECTO. 'Azulgranas' visitan este sábado a los 'Realistas' en el Estadio Municipal de Anoeta por la fecha 4 de la Liga Santander. El partido arrancará a las 9:15 a.m. por la señal de DirecTV para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Barcelona vs Real Sociedad vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Barcelona irá por su cuarto triunfo consecutivo en la Liga Santander, donde se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones con 9 puntos, igualado con Real Madrid, que se mide frente a Athletic Club.

Para ello deberá vencer a Real Sociedad, un equipo al que solo le ha ganado una vez en diez años por Liga Santander en condición de visita. Difícil pero no imposible reto para los de Ernesto Valverde.



Barcelona, que tendrá a Lionel Messi y Luis Suárez en ataque, no podrá contar con jugadores como Arthur Melo y Philippe Coutinho, quienes se recuperan de dolencias musculares.



Real Sociedad, por su parte, no llega de la mejor forma al choque por Liga Santander. Willian José (goleador), Adnan Januzaj, Sandro Ramírez, Diego Llorente y Martín Merquelan; son bajas.

Barcelona vs Real Sociedad: Alineaciones probables



Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, Rakitic, Roberto, Dembélé, Messi, Suárez.



Real Sociedad: Moyá, Zaldua, Aritz, Moreno, Theo, Illarra, Zubeldia, Merino, Zurutuza, Juanmi, Oyarzabal.