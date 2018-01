Barcelona vs Real Sociedad: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Liga Santander

Barcelona vs Real Sociedad : EN DIRECTO ONLINE TV Los azulgranas enfrentan a los blanquiazules este domingo en el estadio Municipal de Anoeta por la fecha 19 de la Liga Santander. Barcelona obligado a ganar a Real Sociedad tras victoria de Atlético Madrid (2:45 p.m. hora peruana) (TV: ESPN para América) (20:45 horas españolas) (TV: Movistar Partidazo para España)



Barcelona vs Real Sociedad tendrá un contexto particular para el cuadro azulgrana, que jugará con la presión del triunfo Colchonero pero con la tranquilidad de conocer la derrota de Real Madrid ante Villarreal.



Así, el Barcelona vs Real Sociedad podría significar para los culés recuperar la ventaja de nueve puntos sobre el Atlético y alargarla a 19 unidades respecto a Real Madrid.



Barcelona vs Real Sociedad servirá para definir las posibilidades del equipo local, cuya pretensión es clasificar a la Europa League, pero todavía está relegado al puesto 12. En cambio, los culés están encamidados al título.

Yerry Mina en Barcelona: Pisó descalzo el césped del Camp Nou y su ritual tuvo esta conmovedora explicación

Para el Barcelona vs Real Sociedad el cuadro 'Realista' tendrá una sensible baja, la del defensor Iñogo Martínez y la otra de Alberto De la Bella. El que sí estará es Adnan Januzaj.



En los catalanes la disponibilidad de jugadores para el Barcelona vs Real Sociedad será con el recuperado Gerard Piqué y Vermaelen en la defensa, en primer instancia.



Barcelona llega al partido con la novedad de su fichaje Yerry Mina, aunque no está en la convocatoria. De pronto, su otro fichaje Paulinho se encuentra lesionado.



Así, se espera que Dembélé, Messi y Luis Suárez sea la apuesta azulgrana para sacar la primera victoria en Liga de Anoeta en los últimos once años.

Alineaciones posibles del Barcelona vs Real Sociedad:



Barcelona: Ter Stengen; Semedo, Piqué, Vermaelen, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Luis Suárez y Dembélé.



Real Sociedad: Rulli; Odriozola, Llorente, Navas, Kevin; Illarramendi, Prieto, Zurutuza; Januzaj, Oyarzabal y Willian José.

