Barcelona vs Real Sociedad: EN VIVO Con Messi y Suárez, juegan por la Liga Santander

Barcelona vs Real Sociedad : EN VIVO ONLINE TV El cuadro azulgrana enfrenta a los Realistas este sábado en el estadio Camp Nou por la fecha 33 de la Liga Santander. Barcelona busca un triunfo ante Real Sociedad para acercarse al título de LaLiga. (1:45 p.m. hora peruana) (TV: ESPN 2 para América)



El partido Barcelona vs Real Sociedad será el primero del breve camino de tres encuentros (además de Alavés y Levante) para alcanzar el título de la Liga Santander, que podría culminar en una semana y a falta de tres fechas para el final.



El interés del encuentro Barcelona vs Real Sociedad está puesto en resolver la Liga Santander para afrontar con cautela las semifinales de la Championes League ante Liverpool.



En ese sentido, el técnico Ernesto Valverde será prudente y mandará al campo a un equipo con mayoría de los habituales titulares para afrontar el duelo Barcelona vs Real Sociedad. Así, vuelven a la convocatoria Messi, Sergio Busquets, Rakitic y Luis Suárez. Gerard Piqué quedó fuera de la lista.



Nelson Semedo podría reemplazar a Sergi Roberto en el lateral derecho, Arturo Vidal al Arthur Melo en el centro del campo y Ousmane Dembélé también apunta a la titularidad en detrimento de Philippe Coutinho. El extremo francés seguramente completará la tripleta ofensiva del conjunto azulgrana junto a Messi y Suárez.

Barcelona 3-0 Manchester United: resumen y goles

En el equipo visitante, el delantero Willian José será titular en el duelo Barcelona vs Real Sociedad. Son bajas en el equipo Realista, David Zurutuza y Theo Hernández.

Barcelona vs Real Sociedad: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO Juegan por la Liga Santander Barcelona vs Real Sociedad: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO Juegan por la Liga Santander

Alineaciones posibles del Barcelona vs Real Sociedad:



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Sergio Busquets, Rakitic, Arturo Vidal, Messi, Dembélé y Luis Suárez.

Real Sociedad : Rulli; Zaldua, Llorente, Navas, Muñoz; Zubeldia, Rubén Pardo, Merino, Sangalli; Oyarzabal y Willian José.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.