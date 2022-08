Barcelona vs. Real Valladolid EN VIVO vía DirecTV Sports ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 3 de LaLiga de España, este domingo 28 de agosto desde las 12:30 p.m. (hora peruana) y 7:30 p.m. (hora española). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de DirecTV Sports, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD y DAZN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con el polaco Robert Lewandowski en el ataque, Barcelona buscará en casa frente a Real Valladolid su segunda victoria, para acercarse a la cima de la tabla. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Spotify Camp Nou.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Real Valladolid?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 12:30 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 1:30 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 2:30 p.m.

España: 7:30 p.m.

Barcelona vs. Real Valladolid: canales del partido y cómo ver por TV

El Barcelona vs. Real Valladolid será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la liga española. El enfrentamiento se llevará a cabo en el estadio Spotify Camp Nou y será transmitido en México, por Blue To Go Video Everywhere y Sky HD. En Sudamérica, la contienda se podrá ver por DirecTV Sports y DirecTV Sports App; en España, vía DAZN y DAZN LaLiga, mientras que en Estados Unidos, el canal con los derechos es ESPN+.

Cómo llegan Barcelona y Real Valladolid al partido

Tras el amargo empate sin goles con Rayo Vallecano en el inicio del campeonato, Barcelona, en una magnífica presentación, goleó 4-1 a Real Sociedad, en la segunda jornada. En dicho partido, el polaco Lewandowski firmó un doblete y llega muy motivado al nuevo desafío.

El elenco catalán, en la semana, tuvo actividad en el amistoso por la lucha contra la Esclerosis lateral amiotrófica (ELA), frente a Manchester City. En ese duelo, el resultado fue un empate tres. Los goles de los culés los anotaron Pierre-Emerick Aubameyang, Frenkie de Jong y Memphis Depay, justamente tres de los jugadores que podrían marcharse en el presente mercado de pases.

El encuentro que tendrá Barcelona se realizará tres días después de que conozca a sus rivales para la fase de grupos de la Champions League. En esa serie, los culés chocarán con Bayern Múnich, Inter de Milán y Viktoria Plzen.

Al frente estará Real Valladolid, que no sabe de triunfos en lo que va de LaLiga. En su estreno en la temporada, el conjunto blanquiviolera perdió 3-0 a manos de Villarreal y, en la fecha dos, empató a uno con Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán

“Hay que irse orgullosos de aquí, por habernos dejado el alma. Claro que este punto ayuda, sobre todo por que la semana que viene jugamos ante el Barcelona. A ver si disfrutamos más para ser mejor equipo”, declaró José Rojo Martín, técnico de Valladolid, hace unos días, de cara al trascendental juego.

Barcelona vs. Real Valladolid: probables alineaciones

Barcelona: Marc André ter Stegen, Ronald Araújo, Andreas Christensen, Eric García, Jordi Alba, Sergio Busquets, Pedri, Gavi, Ousmane Dembélé, Ansu Fati y Robert Lewandowski. DT: Xavi Hernández.

Real Valladolid: Sergio Asenjo, Luis Pérez, Joaquín Fernández, Javi Sánchez, Zou Feddal, Sergio Escudero, Roque Mesa, Álvaro Aguado, Monchu, Iván Sánchez y Sergi Guardiola. DT: José Martín Rojo.

¿Dónde juega Barcelona vs. Valladolid?