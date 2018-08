Barcelona vs Real Valladolid : EN DIRECTO ONLINE TV El equipo azulgrana enfrenta este sábado a los blanquivioletas en el estadio estadio Municipal José Zorrilla por la fecha 2 de la Liga Santander. Barcelona va por su segundo triunfo ante Real Valladolid (3:15 p.m. hora peruana) (22:15 horas españolas) (TV: ESPN para América) (TV: Bein LaLiga paar España)



Barcelona vs Real Valladolid será el primer partido de los culés fuera de casa en el inicio de la Liga Santander tras vencer al Deportivo Alavés en el debut en el Camp Nou la semana pasada.



En cambio para los blanquivioletas, se presenta como el partido más complicado para lograr el primer tiempo de la temporada liguera. Pese a que juega en casa, el Barcelona vs Real Valladolid podría ser el segundo encuentro sin triunfos luego de empatar sin goles ante Girona.



El Barcelona vs Real Valladolid pone a Lionel Messi en vitrina nuevamente y se espera que el argentino siga brillando con el cuadro azulgrana tras el auspicio debut con un doblete y una asistencia para beneplacito del Camp Nou.



El técnico azulgrana Ernesto Valverde tiene en mente al equipo para el Barcelona vs Real Valladolid: Ter Stegen en la portería, Sergi Roberto y Jordi Alba en los laterales, Piqué y Umtiti como centrales, Sergio Busquets, Rakitic y Coutinho en el centro del campo y un tridente ofensivo formado por Messi, Luis Suárez y Démbélé.

Barcelona 3-0 Alavés: resumen y goles

No obstante, el DT culé sufrirá la baja de Denis Suárez, Sergi Samper, Jasper Cillessen y Carles Aleña. Por el otro lado, el Barcelona vs Real Valladolid será el debut de los refuerzos Duje Cop y Enes Unal.



El significado del encuentro de la Liga Santander para los locales es muy valiosa, ya que el Barcelona vs Real Valladolid será el primer partido con su afición en la Primera División tras cuatro temporadas de ausencia. Sin embargo, Ivi, Luismi y Mayoral son baja por lesión.

Barcelona vs Real Valladolid: EN VIVO Juegan por la Liga Santander Barcelona vs Real Valladolid: EN VIVO Juegan por la Liga Santander

Alineaciones probables del Barcelona vs Real Valladolid:



Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Coutinho; Lionel Messi, Luis Suárez y Démbélé.

Real Valladolid : Masip; Moyano, Kiko Olivas, Calero, Nacho; Keko, Alcaraz, Borja, Verde; Duje Cop y Enes Unal.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.