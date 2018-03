Barcelona vs. Roma: Fecha, hora y canal del partido por cuartos de final de Champions League

Barcelona vs. Roma abrirán la fecha de cuartos de final de la Champions League. El equipo de Lionel Messi tendrá la difícil tarea de ganarle a un equipo que ha sorprendido en esta temporada del torneo europeo. Aunque los culés parten como gran favorito a llevarse el campeonato, primero tendrá que demostrar que es digno de alzar el trofeo más ansiado de todos los equipos europeos.



¿Cuándo se jugará el Barcelona vs. Roma? El partido de ida por cuartos de final de la Champions League se jugará el miércoles 4 de abril en el Camp Nou, que seguro lucirá abarrotado por los hinchas culés. El match de vuelta será el martes 10 de abril en el Estadio Olímpico de Roma



¿A qué hora se disputará el Barcelona vs Roma? De acuerdo a la UEFA, el encuentro se jugará desde las 1:45 p.m. (hora peruana) y a las 9:45 p.m. (hora de España)



¿Qué canales transmitirán el Barcelona vs. Roma? En el Perú y Latinoamérica, el partido será transmitido por Fox Sports y America TV. Si estás en España, este se verá en BeIN Sports, Movistar TV y otros canales de paga de Cataluña.



Barcelona llega a cuartos de final de Champions League con lo mejor de su equipo. Los culés han realizado una excelente temporada tras dejar en el camino a Chelsea, al que ganó cómodamente 3-0 en el partido de vuelta con dos golazos de Lionel Messi que humillaron al portero Courtuois.



Barcelona clasificó a cuartos de final tras golear 3-0 a Chelsea en el partido de vuelta.

En tanto, Roma a pesar que no es favorito en este partido contra el Barcelona, tratarán de sacar el mejor resultado en el partido de ida para asegurarse el triunfo en Italia, donde se jugará último partido por cuartos de final de la Champions League.



Para el Barcelona vs. Roma el gran favorito es el equipo azulgrana con el 80% de probabilidades de llevarse el triunfo y clasificar a semifinales de Champions League. Los italianos solo cuentan con el 20%, pero podrían dar la sorpresa y dejar al Barza en el camino.



Ramón Rodríguez 'Monchi', director deportivo del Roma, admitió que el Barcelona es el favorito en la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League, pero advirtió que "nadie dé por muerto" al conjunto italiano.



"Es evidente que el favorito es el Barcelona, pero que nadie de por perdida eliminatoria ni muerta a la Roma. Vamos con una ilusión muy grande. Esperemos que podamos competir al mismo nivel que ellos", comentó desde Nyon a beIN Sports.

Lionel Messi. (Video: Trome.pe)

