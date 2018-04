Barcelona vs Roma: El penal que no fue cobrado a Edin Dzeko tras ser derribado en el área azulgrana [VIDEO]

En el Barcelona vs Roma, a Edin Dzeko no le cobraron una clara falta en el área azulgrana, mientras los jugadores del equipo italiano reclamaron al árbitro, este ni se inmutó.



En el minuto 8, Dzeko ingresó el área del Barcelona, pero fue interceptado por Semedo, quien le puso el pie entre las piernas. El delantero cayó aparatosamente.



Tanto Dzeko como los jugadores de la Roma reclamaron al juez principal, pero este decidió seguir la jugada y no cobrar nada en contra del Barcelona.



Puede seguir las incidencias del Barcelona vs Roma, AQUÍ.

Penal no cobrado a Dzeko

