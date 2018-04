Barcelona vs Roma: Edin Dzeko puso el descuento tras gran jugada conjunta del equipo italiano [VIDEO]

En el Barcelona vs Roma, Edin Dzeko puso el descuento para el equipo italiano en el partido de idea por los cuartos de final de la Champions League.



En el minuto 79, Dzeko aprovechó una gran jugada colectiva de la Roma, dejando atrás a varios defensas del Barcelona.



Ter-Stegen no pudo hacer nada para evitar la caída de su arco tras el disparo de Dzeko en el Barcelona vs Roma por los cuartos de final de la Champions League.



Dzeko puso el descuento para la Roma.

