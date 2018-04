Barcelona vs Roma EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE partido de vuelta de cuartos de final de Champions League

Barcelona vs Roma EN VIVO EN DIRECTO. 'Culés' visitan este martes al conjunto italiano en el Estadio Olímpico de Roma por la vuelta de cuartos de final de Champions League. El partido arrancará a la 1:45 p.m. por la señal de ESPN 2.



¿Vas a seguir el Barcelona vs Roma vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del cotejo con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y reacciones . ¡No te lo pierdas!



Barcelona de Lionel Messi y Luis Suárez parte con buena ventaja para el duelo de vuelta con Roma. Los de Ernesto Valverde golearon 4-1 en la ida en el Estadio Camp Nou. Igual, cualquier cosa puede pasar.



HORARIOS EN EL RESTO DE PAÍSES



Perú 1:45 p.m.

España 8:45 p.m.

México 1:45 p.m.

Colombia 1:45 p.m.

Chile 3:45 p.m.

Argentina 3:45 p.m.

Ecuador 1:45 p.m.

Bolivia 2:45 p.m.

Brasil 3:45 p.m.

Los Ángeles 11:45 a.m.

Nueva York 2:45 p.m.

Venezuela 2:45 p.m.

La última vez que Barcelona y Roma se vieron las caras en el Estadio Olímpico por Champions League, el partido quedó 1-1 con goles de Suárez y Florenzi, respectivamente (16 de septiembre de 2015).



Barcelona viene de golear 3-1 a Leganés con 'hat-trick' de Lionel Messi, quien atraviesa imparable momento en todas las competiciones. Roma, por su parte, cayó 2-0 ante Fiorentina de local.



Para este duelo contra Barcelona, Roma del técnico Eusebio Di Francesco, recuperará al belga Radja Nainggolan y al turco Cengiz Under. Aunque no podrá contar con el argentino Diego Perotti.



Barcelona vs Roma: Alineaciones probables



Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Iniesta, Paulinho; Messi, Luis Suárez.



Roma: Alisson; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko, Under.