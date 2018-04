Barcelona vs. Roma EN VIVO por ESPN2 (Perú y Latinoamérica), BeIN Sports y Movistar TV (España y Europa) jugarán el partido definitorio por cuartos de final de la Champions League este martes 10 de abril desde la 1:45 pm. (hora peruana) en el Estadio Olímpico de Italia. En la ida los culés golearon 4-1.



Barcelona vs. Roma EN VIVO. Lionel Messi y compañía se enfrentarán a la Roma en el partido de vuelta por cuartos de final de la Champions League. Esta será la sexta vez que los azulgranas se enfrentarán al equipo italiano, las cinco ocasiones anteriores los culés llevan la delantera luego del triunfo de la semana pasada que difícilmente podrán superar los romanos.



Roma ha alcanzado los cuartos de final de la Champions League por tercera vez en su historia, pero nunca ha llegado a semifinales en esta competición europea y para este Barcelona vs. Roma, el DT italiano buscará remontar el 4-1 y aunque sabe que es difícil que su equipo avance a la siguiente ronda, quiere luchar hasta el pitazo final y aguarle la fiesta a Lionel Messi y compañía.



"Tenemos el deber de intentarlo. Es un partido que hay que afrontar con pasión. Es la ocasión de demostrar que merecemos estar ahí. Tenemos que creer hasta el final para esperar poder hacer algo inimaginable", afirmó El DT Di Francesco sobre el Barcelona vs Roma.



El DT del Barcelona, algo confiado de alcanzar semifinales de la Champions League, sostuvo que "la eliminatoria está por decidirse. Es verdad que tenemos un buen resultado, pero nada más".



Para el Barcelona vs Roma, el DT azulgrana tiene la duda de su mediocentro Sergio Busquets, quien no jugó contra Leganés y tampoco entrenó el domingo, aunque en principio, parece que podría jugar. Pero se ha confirmado al dúo atacante conformado por Luis Suárez y Leo Messi en el Estadio Olímpico de Roma.



Barcelona 4-1 Roma: resumen y goles

A QUÉ HORA VER EL BARCELONA VS. ROMA



España: 20:45

Argentina: 15:45

México: 14:45

Colombia: 13:45

Perú: 13:45

Chile: 15:45

Venezuela: 13:15

Los Angeles: 11:45

Nueva York: 14:45

Estados Unidos (Florida) 12:45



¿DÓNDE VER EL BARCELONA VS. ROMA?



Si te encuentras en Perú o en otro país de Latinoamérica, puedes conectarte a ESPN2 transmitirá el partido desde la 1:30 p.m. En España, BeIN Sports y Movistar Tv son las alternativas de pago donde podrás disfrutar de este espectacular Barcelona vs Roma.



Pero si estás en el trabajo y no puedes ver en TV el Barcelona vs. Roma, conéctate a Trome.pe donde te traermos MINUTO A MINUTO del partidazo por Champions League. Aquí encontrarás jugadas, goles, polémicas y todo sobre este encuentro.

Di Francesco de Roma pondrá ante eñ Barcelona al centrocampista belga Radja Nainggolan, al extremo turco Cengiz Ünder y sigue siendo duda el argentino Diego Perotti

BARCELONA VS ROMA: Alineaciones probables



Roma: Alisson - Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov - Strootman, De Rossi, Nainggolan - El Shaarawy, Dzeko, Ünder (o Bruno Peres). Entrenador: Eusebio di Francesco



FC Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba - Dembélé (o Paulinho), Rakitic, Busquets, Iniesta - Messi, Suarez. Entrenador: Ernesto Valverde

Barcelona vs. Roma: Infografía del partido por Champions League Barcelona vs. Roma: Infografía del partido por Champions League

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE