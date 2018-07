Barcelona vs Roma EN VIVO EN DIRECTO. 'Culés' chocan HOY ante Romanos en el AT&T Stadium por la International Champions Cup. El partido arrancará a las 9:05 p.m. (hora de Perú) por la señal de DirecTV.



¿Vas a seguir el Barcelona vs Roma vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Barcelona, que todavía no puede contar con Lionel Messi (entrenó en España tras vacaciones), buscará su segundo triunfo en la International Champions Cup. Esta vez su rival será Roma.

Barcelona viene de ganar 5-3 en penales a Tottenham tras igualar 2-2 en los 90 minutos. Munir y Arthur marcaron para los azulgranas, mientras que Heung-Ming y N'Koudou pusieron la paridad para ingleses.



Roma, por su parte, también enfrentó a Tottenham, pero terminó cayendo 4-1 con dobletes de Llorente y Lucas Moura. ¿Levantarán ante Barcelona?



Barcelona vs Roma: Alineaciones probables



Barcelona: Cillessen; Semedo, Marlon, Lenglet, Miranda; Pérez, Puig, Roberto, Rafinha; Arthur, Munir.



Roma: Mirante; Jesús, Pellegrini, Santon, Manolas; Cristante, Ganalons, Pastore, Schick; Under, Perott