En el Barcelona vs Sevilla por la final de la Copa del Rey, Luis Suárez anotó el primer gol para los azulgranas para luego celebrar eufóricamente con sus compañeros de equipo.



Luis Suárez abrió la cuenta para el equipo catalán a los 13 minutos con un remate de derecha desde muy cerca del centro de la portería en la final entre Barcelona vs Sevilla por la Copa del Rey.



Luis Suárez se acercó a los hinchas del Barcelona para celebrar con ellos en el Wanda Metropolitano de Madrid.



Puedes seguir las incidencias del Barcelona vs Sevilla por la Copa del Rey, AQUÍ.

Luis Suarez

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE