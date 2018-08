Barcelona vs Sevilla : EN DIRECTO EN VIVO El cuadro azulgrana enfrenta a los sevillistas este domingo en el estadio Ibn Battouta en Tánges Marruecos por la Supercopa de España. Barcelona busca ante Sevilla el primer título oficial de la temporada 2018-2019. (3:00 p.m. hora peruana) (TV: DirecTv para América) (22:00 horas españolas) (TV: La 1 de RTVE para España)



La final de la Supercopa de España, Barcelona vs Sevilla, se jugará por primera vez en la historia fuera del territorio español a un solo partido, a diferencia de la tradicional definición de partidos ida y vuelta.



El Barcelona vs Sevilla podría ser la oportunidad azulgrana de regresar con el título al club y conseguir la corona número 13 para sus pálmares. El último ganador fue Real Madrid en el inicio de la temporada pasada.



Un triunfo azulgrana en el Barcelona vs Sevilla sumaría un título más para Lionel Messi con el cuadro culé y con ello se convertiría en el jugador con más campeonatos logrados en la historia azulgrana.



No obstante, la preparación de los azulgranas previo al Barcelona vs Sevilla no ha sido de las mejores en resultados tras acumular solo un triunfo y dos derrotas en la International Champions Cup.

El Barcelona vs Sevilla pondría a prueba en el ataque al tridente Malcom, Luis Suárez y Lionel Messi. Los sevillistas piensan en la Supercopa pero no le sacan la mirada al duelo con Zalgiris para meterse a la ronda de grupos de la Europa League.



El técnico Ernesto Valverde no podrá contar con Sergi Roberto, suspendido para el Barcelona vs Sevilla. Los azulgranas renuevan su defensa con el fichaje Clément Lenglet junto a Piqué, Alba y Semedo.



Otro debut que se espera en el Barcelona vs Sevilla sería el del brasileño Arthur. No se espera la presencia de Dembélé y Rakitic. Incluso el propio Arturo Vidal, flamante fichaje culé, quería fuera.



Para los sevillitas el partido Barcelona vs Sevilla los jugaría con sus jugadores claves Gabriel Mercado, Luis Muriel y Jesús Navas. Una baja sería la de Steven Nzonzi.

Alineaciones posibles del Barcelona vs Sevilla:



Barcelona: Cillessen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Arthur, Rafinha; Malcom, Messi y Luis Suárez.

Sevilla : Vaclik; Jesús Navas, Mercado, Kjaer, Sergi Gómez, Escudero; Éver Banega, Amadou; Aleix Vidal, Sarabia y Ben Yedder.

