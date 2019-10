Con Messi y Chicharito, Barcelona vs Sevilla: Hora y Canal Tv del partido por la Liga Santander

Barcelona vs Sevilla : EN VIVO El cuadro azulgrana enfrenta a los sevillistas este domingo en el estadio Camp Nou por la fecha 8 de la Liga Santader. Barcelona busca un triunfo ante Sevilla para alcanzar el liderato. (2:00 p.m. hora peruana) (TV: ESPN para América)



El partido Barcelona vs Sevilla será con mucha presión para los azulgranas tras el triunfo de Real Madrid ante Granada, que consolidó a los merengues en el liderato de la tabla de posiciones.



En la previa del choque Barcelona vs Sevilla, el cuadro culé quedó a cinco puntos del líder Real Madrid (18 unidades) al igual que los sevillistas, que ocupan el sexto puesto por diferencia de goles.



Un triunfo de cualquiera de los clubes en el encuentro Barcelona vs Sevilla significaría alcanzar el segundo lugar de la tabla y quedar de escolta de Real Madrid.

Barcelona vs Inter: Segundo gol de Suárez (Video: ESPN)

De cara al choque Barcelona vs Sevilla, los azulgranas han retomado la senda del triunfo tras encadenar dos victorias seguidas en LaLiga al igual que los sevillistas.



El técnico Erenesto Valverde recupera partido tras partido el mejor nivel de Lionel Messi y Luis Suárez, ambos recuperados de sus lesiones y en la puesta a punto.



Se espera para el partido Barcelona vs Sevilla, la titularidad del nuevo tridente Messi, Suárez y Griezmann, que todavía no dan luces de eficacia de cara al gol como bloque de ataque.

Alineaciones posibles del Barcelona vs Sevilla:



Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Todibo, Semedo; Busquets, Arthur, De Jong; Griezmann, Messi y Suárez.

Sevilla: Vaclík; Jesús Navas, Diego Carlos, Carriço, Reguilón; Jordán, Fernando, Banega; Ocampos, Munir, Óliver Torres o Nolito.

