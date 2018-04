Barcelona vs Sevilla: EN VIVO Hora y canal TV de la final de la Copa del Rey

Barcelona vsSevilla : EN VIVO CANAL TV EN DIRECTO El cuadro azulgrana enfrenta al equipo andaluz por el título de la Copa del Rey. Los culés buscan su cuarta coronación consecutiva.



La final Barcelona vs Sevilla se disputará este sábado 21 de abril en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid en partido único y definitivo. Los azulgranas, eliminados de la Champions League, buscan el doblete esta temporada tras encaminar el título de la Liga Santander.

Hora y Canal TV de la final Barcelona vs Sevilla:

Barcelona vs Sevilla está pactado para las 2:30 p.m. (hora peruana). La transmisión para América estará a cargo de Directv (canal 600). En España será televisado por La 1 de la TDT.

Horario del Barcelona vs Sevilla en el mundo:



España 21:30 horas

Perú 14:30 horas

Argentina 16:30 horas

México 14:30 horas

Colombia 14:30 horas

Ecuador 14:30 horas

Chile 16:30 horas

Islas Canarias 20:30 horas

Para el Barcelona, el título de la Copa del Rey ratificará su supremacía. Para el Sevilla, se trata de salvar la temporada.



Mientras que los azulgranas podrían conquistar el título por cuarta vez seguida, el Sevilla trata de rescatar un laurel dentro de una temporada que comenzó con grandes expectativas pero que podrían terminar sin un solo trofeo. Tampoco sin cupo para las próximas copas europeas.

Dada su mala temporada en la Liga española, el club andaluz no tiene asegurado un puesto en la Liga Europa a menos que gane la Copa del Rey.



“No podemos pensar en otra cosa que no sea la final”, dijo el volante sevillista Pablo Sarabia. “Intentaremos ganar esa final como sea... este es el partido más importante del año”.



Sevilla arrancó bien la temporada, cerca de la cima de la Liga y mostrándose como un candidato al título junto al Barcelona y al Real Madrid.



También pisó fuerte en la Liga de Campeones, en la que superó con solvencia la fase de grupos y luego dar la gran sorpresa al eliminar al Manchester United en la ronda de octavos de final. En la Copa del Rey, fue el verdugo del Atlético de Madrid en cuartos. Pero el Sevilla no pudo sostener el nivel a lo largo del curso.



Cambiaron de técnico durante el parón de invierno, con Vincenzo Montella tomando las riendas por el argentino Eduardo Berizzo. Con el timonel italiano, el Sevilla fue eliminado por Bayern Múnich en los cuartos de final de la Champions y marcha séptimo en la Liga, fuera de la zona de clasificación a la próxima Liga Europa.



Con cinco partidos por disputar, se encuentran tres puntos detrás del sexto Villarreal y a 17 unidades del cuarto Valencia, el último equipo con boleto asegurado para la próxima Champions.



“Tenemos una oportunidad muy bonita para conseguir un título más para el Sevilla”, dijo Sarabia. “Tenemos que quedarnos con las cosas buenas de esta temporada. Es verdad que no hemos sido regulares en liga, pero en Champions hemos hecho historia y en la Copa tenemos la oportunidad de levantar un título”.



Sevilla buscará ganar su sexto título del torneo de copa y el primero desde 2010. Hace dos temporada, perdió ante el Barcelona en la final.



Los azulgranas prácticamente han monopolizado el título en las recientes ediciones, campeones en cuatro de las últimas seis temporadas. Van por su 30mo trofeo — el equipo más laureado en la historia de la Copa del Rey— en su quinta final sucesiva. El último equipo en ganar cuatro veces seguidas la copa fue el Athletic Bilbao entre 1930-33.

“No tenemos miedo ninguno”, dijo Sarabia. “Intentaremos explotar nuestras armas y que ellos no se sientan cómodos en ninguna faceta del juego”.



Sevilla acarició la victoria como local ante el Barcelona por la liga el mes pasado. Se adelantaron 2-0 pero los goles de Luis Suárez y Lionel Messi en los minutos finales sellaron un empate 2-2. El Barsa ganó 2-1 cuando se midieron en el Camp Nou



Messi y compañía tienen al alcance el título de liga, pero la oportunidad del triplete de títulos se diluyó cuando fueron eliminados por la Roma en los cuartos de final de la Champions.



Con la menta puesta en la Copa del Rey, el técnico Ernesto Valverde dio descanso a Messi y otros titulares en el empate 2-2 en la cancha del Celta de Vigo el martes.



La final se jugará en el estadio Wanda Metropolitano, el feudo del Atlético en la capital, y se teme por el comportamiento del público ante el conflicto político entre Cataluña y el gobierno español por el reclamo de independencia de la región.



El club anunció que desplegará la bandera oficial de Cataluña previo al partido. Se da por descontado que los hinchas catalanes abuchearán el himno español, aunque Valverde dijo que la posición del club es respetar el himno. Los hinchas también quieren que los jugadores luzcan la camiseta con los colores de la bandera, amarillo y rojo.



“No digo nada”, declaró Valverde. “Sólo espero que seamos reconocibles para poder pasarnos el balón entre nosotros y no dársela al contrario”.

Horarios y canal TV del mundo para la final



Argentina 16:30 DIRECTV Sports

Bolivia 15:30 Tigo Sports

Brasil 16:30 ESPN Brasil

Canada 15:30 ESPN Deportes

Chile 16:30 DIRECTV Sports

Colombia 14:30 DIRECTV Sports

Costa Rica 13:30 SKY Sports

Cuba 15:30 Tele Rebelde

Ecuador 14:30 DIRECTV Sports

El Salvador 13:30 SKY Sports

Estados Unido 15:30-12:30 ESPN Deportes

Guatemala 13:30 SKY Sports

Honduras 13:30 SKY Sports

México 14:30 SKY Sports

Nicaragua 13:30 SKY Sports

Panamá 14:30 SKY Sports

PuertoRico 15:30 SKY Sports

R.Dominicana 15:30 SKY Sports

Uruguay 16:30 DIRECTV Sports

Venezuela 15:30 DIRECTV Sports

