Barcelona vs. Sevilla EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE por DirecTv final de la Copa del Rey

Barcelona vs Sevilla EN VIVO. Tras el fracaso en la Champions League, el equipo azulgrana solo le queda ganar las dos últimas copas de la temporada: La Copa del Rey y la Liga Santander. Precisamente, este sábado 21 enfrentará al Sevilla, que esta temporada demostró por qué llegó hasta octavos de final de la Champions League. El partido se jugará a las 2:30 pm. en el estadio Wanda Metropolitano. En el Perú y Latinoamérica se podrá ver el encuentro en Directv, mientras que en todo España lo pasará el canal TVE de España.



Barcelona es el vigente campeón de la Copa del Rey y el club que más veces ha ganado este trofeo (29) y esta vez quiere lograr el cuarto consecutivo, algo que solo han podido hacerlo dos equipos: el Real Madrid en la temporada 1905 a 1908 y el Athletic de Bilbao en 1930-1933, por lo que los azulgranas se van por esta hazaña casi un siglo después.



Lionel Messi y Luis Suárez serán de la partida en el Barcelona que se encontrará en el Sevilla con Banega, Nolito y Navas por la final de la Copa del Rey.



Un hecho curioso en la final de la Copa del Rey entre Barcelona vs Sevilla es que ambos equipos fueron eliminados en cuartos de final de la Champions League.



Andrés Iniesta se perfila como el cerebro del Barcelona, siendo esta, tal vez, su última final copera si se confirma su próxima salida hacia China a final de temporada.



Barcelona vs Sevilla EN VIVO Hora y canal TV de la final de la Copa del Rey Lionel Messi es la carta de ataque del Barcelona en la final de la Copa del Rey.

Sevilla busca su sexto título de la Copa del Rey, y una opción para ingresar a la Europa League la próxima temporada, pues se encuentra séptimo en la tabla de posiciones de la Liga española, a tres puntos del Villarreal, que ocupa la última plaza para los torneos internacionales en el Viejo Continente.



Sin embargo, si el Barcelona campeona en la Copa del Rey, permite al séptimo clasificado en la Liga Santander ir a Europa League, por lo que el Sevilla tendría que mantener ese puesto.



Tanto Barcelona como Sevilla hicieron rotaciones en los partidos de la Liga española pensando en la final de la Copa del Rey que se jugará en estadio Wanda Metropolitano.



El último encuentro entre Barcelona vs Sevilla fue un 2-2, aunque los sevillistas no la pasan muy bien: de los últimos 7 partidos jugados entre la Liga y Champions League no han conseguido ninguna victoria.



Sevilla pensará en un juego ofensivo con Éver Banega para distribuir el balón, mientras el francés Wissam Ben Yedder estaría al frente del ataque ante el Barcelona.



Barcelona vs Sevilla repetirán la final de la Copa del Rey del 2016 que ganaron los azulgranas por 2-0 con goles de Jordi Alba y Neymar, quien ya no está en el equipo barcelonista.



PROBABLES ALINEACIONES



FC Barcelona: Cillessen - Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba - Rakitic, Busquets, Iniesta - Coutinho (o Dembélé), Messi, Luis Suárez. Entrenador: Ernesto Valverde (ESP)



Sevilla FC: Soria - Jesús Navas, Mercado, Lenglet, Escudero - Nzonzi, Banega - Sarabia, Franco Vázquez, Joaquín Correa - Ben Yedder (o Muriel). Entrenador: Vincenzo Montella (ITA)

Barcelona solo empató 2-2 ante Celta de Vigo por la Liga BBVA.

