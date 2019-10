Barcelona vs Slavia Praga FOX SPORTS con Lionel Messi por la punta del Grupo F de la Champions League

Barcelona vs Slavia Praga EN DIRECTO | EN VIVO catalanes y rojiblancos los dos extremos del Grupo F se ven las caras con un mismo interés este miércoles por la tercera fecha de la Champions League. El duelo donde los azulgranas, con Lionel Messi , son visita en el Sinobo Stadium de Praga empieza desde las 2:00 p.m. (hora peruana) y puedes seguirlo por la señal de Fox Sports para Latinoamérica y Movistar Liga de Campeones desde España.





¿Vas a seguir el Barcelona vs Slavia Praga vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. También te traeremos toda la previa del duelo que se jugará en Chequia.



Lionel Messi y compañía, líderes en esa llave, llegan a este Barcelona vs Slavia Praga entusiasmados por su goleada 3-0 al Eibar por la LaLiga Santander con lo que superó a Real Madrid e la tabla de posiciones.



Los pupilos de Ernesto Valverde llegan hasta Chequia en búsqueda de ubicarse como líderes absolutos y no compartir el primer lugar con los alemanes de Borussia Dortmund. Hoy la esperanza de gol está puesta en Antoine Griezmann, a quien le piden se asocie con en Leo Messi y Luis Suárez, autores de los otros dos tantos el pasado sábado.



Para Luis Suárez, además, esta salida supondrá una nueva oportunidad para acabar con su sequía goleadora dentro del Camp Nou en Champions League, que dura desde septiembre de 2015, ante la Roma.





Luis Suárez liquidó el choque ante Eibar por LaLiga Santander. (Captura y video: DirecTV Sports)

Los checos afrontan el Barcelona vs Slavia Praga como líderes de campeonato doméstico con once victorias y sabe que este duelo por Champions League necesita un plus si piensa en los octavos.



Slavia Praga ha convertido su campo en un fortín, donde solo han caído en dos de los últimos nueve partidos, mientras que la estadística no es muy exitosa para el Barcelona como visitante, pues cuenta con solo cuatro victoria en sus últimos catorce desplazamientos por Europa.

Barcelona vs. Slavia Praga | Horas y canales



España 9:00 p.m. | Movistar Liga de campeones Perú 2:00 p.m. | Fox Sports México 2:00 p.m. | Ecuador 2:00 p.m. | Colombia 2:00 p.m. | Bolivia 3:00 p.m. | Paraguay 3:00 p.m. | Venezuela 3:00 p.m. | Argentina 4:00 p.m. | Brasil 4:00 p.m. | Chile 4:00 p.m. | Uruguay 4:00 p.m. |



Slavia de Praga: Kolar; Hovorka, Coufal, Stanciu, Olayinka; Tecl, Kudela, Boril, Soucek; Sevcik y Masopust o Yusuf Helal.



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Arthur, Busquets, De Jong; Griezmann, Suárez y Messi.