Barcelona vs Slavia Praga EN VIVO Horarios y canales para VER partido por la fecha 4 del Grupo F de Champions League

Barcelona vs Slavia Praga EN VIVO Horarios y canales. Españoles y checos se ven la caras por la fecha 4 del Grupo F de Champions League. El cuadro culé es líder con 7 puntos. En esta nota conoce todos los detalles del partido por el torneo de la UEFA.



¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el Barcelona vs Slavia Praga? Pues este martes 5 de noviembre en el Estadio Camp Nou, que seguro lucirá un impresionante marco de aficionados. El reciento deportivo tiene una capacidad para 99 mil personas.



¿A qué hora arranca el Barcelona vs Slavia Praga? En Perú y Colombia a las 12:55 p.m. En Argentina y Chile a las 2:55 p.m. En España a las 6:55 p.m. Revisa aquí abajo más horarios.

Barcelona vs Slavia Praga: Horarios del mundo



11:55 a.m. de México

12:55 p.m. de Perú

12:55 p.m. de Colombia

12:55 p.m. de Ecuador

12:55 p.m. de Estados Unidos (Miami)

1:55 p.m. de Venezuela

1:55 p.m. de Bolivia

2:55 p.m. de Uruguay

2:55 p.m. de Paraguay

2:55 p.m. de Chile

2:55 p.m. de Brasil

2:55 p.m. de Argentina

6:55 p.m. de España



¿Qué canales de TV pasarán el Barcelona vs Slavia Praga? ESPN será el encargado de transmitir para Latinoamérica. En España por Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Mitele Plus. En Estados Unidos por B/R Live, TUDN USA, TUDN en Vivo, TNT USA, Watch TNT, UniMás y Univision NOW.



¿Vas a seguir el Barcelona vs Slavia Praga vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!