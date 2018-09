Barcelona vs Tottenham EN VIVO Día, hora y canal de TV por el Grupo B de Champions League

Barcelona vs.Tottenham , con Lionel Messi y Luis Suárez, los catalanes visitan a los 'Spurs' en la segunda fecha de la Champions League. El duelo más atractivo de la jornada se jugará el histórico estadio de Wembley.



¿Cuándo, desde qué hora y por que señal de TV podrás seguir este Barcelona vs Tottenham?, pues la cita es este miércoles 2 de octubre, a partir de las 2 p.m., y por la señal de FoxSports.



Para el Barcelona vs Tottenham, Ernesto Valverde buscará voltear voltear la mala racha de resultados en Liga y en el Camp Nou frente al Girona y Athletic y de visita ante el Leganés. Dos puntos de nueve que saben muy poco para los hinchas catalanes que esperan vivir una sensación distinta en la Champions League.



Barcelona vs Tottenham

España / 9:00 p.m.

Argentina / 4:00 p.m.

Chile / 4:00 p.m.

Uruguay / 4:00 p.m.

Paraguay / 3:00 p.m.

Bolivia / 3:00 p.m.

Ecuador / 2:00 p.m.

Colombia / 2:00 p.m.

Perú / 2:00 p.m.

México / 2:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.



Para este Barcelona vs Tottenham, los azulgranas no podrán contar con Samuel Umtiti, expulsado ante el PSV, mientras que Sergi Roberto también es baja, pero por una distensión muscular del recto anterior de la pierna derecha y aún no se estima si podría estar para la tercera fecha de la Champions League ante el Inter.



Pero en Londres, el Barcelona vs. Tottenham, también genera expectativa y ya se sabe que Mauricio Pochettino no contará con uno de sus jugadores claves, Dele Alli. El volante ofensivo se volvió a resentir del tendón en el muslo y baja por cuatro semanas.

Para este duelo por Champions League, Lamela, Lucas Moura o Moussa Dembélé, pelearán este puesto.



Tottenham llega sobrado de centrocampistas ofensivos, con Christian Eriksen como principal baluarte, y se prevé que Harry Kane vuelva a ser el estilete de los 'spurs' para intentar superar a la defensa del FC Barcelona en el Wembley.

Barcelona vs. Tottenham: Probables alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Coutinho; Dembélé, Messi y Luis Suárez..



Tottenham: Vorm; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Winks, Dembélé; Lucas, Eriksen, Son y Kane.