Barcelona vs Tottenham EN VIVO Día, hora y canal TV ONLINE Grupo B por Champions League

Barcelona vs Tottenham EN VIVO. Españoles e ingleses chocan por la última fecha del Grupo B de Champions League. Los 'Culés' ya están clasificados octavos de final, mientras que los 'Spurs' buscan los boletos a la siguiente fase. En esta nota conoce todos los detalles del partido.



¿Qué día y dónde se jugará el Barcelona vs Tottenham? Se llevará a cabo este martes 11 de diciembre en el Estadio Camp Nou, que seguro lucirá un impresionante marco de hinchas.



¿A qué hora se jugará el Barcelona vs Tottenham? En Perú y Colombia irá a las 3:00 p.m.. Mientras que en Argentina y Chile a alas 5:00 p.m.. Pero si lo verás desde otro país, revisa la lista de horarios.

España / 9:00 p.m.

Argentina / 5:00 p.m.

Chile / 5:00 p.m.

Uruguay / 5:00 p.m.

Paraguay / 5:00 p.m.

Venezuela / 4:00 p.m.

Bolivia / 4:00 p.m.

Colombia / 3:00 p.m.

Ecuador / 3:00 p.m.

Perú / 3:00 p.m.

México / 2:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.



¿Qué canales de TV pasarán el Barcelona vs Tottenham? ESPN 2 será el encargado de transmitir el partido para Latinoamérica. En España lo puedes seguir por Movistar+. Univisión para Estados Unidos y beIN Sports para Europa.



¿Vas a seguir el Barcelona vs Tottenham vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Barcelona vs Tottenham: Alineaciones probables



Barcelona: Cillessen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic, Arthur, Dembélé; Messi, Coutinho.



Tottenham: Lloris; Peters, Vertonghen, Alderweireld, Davies; Sissoko, Dier, Eriksen, Alli; Son, Kane.