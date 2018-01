Barcelona vs Valencia : EN VIVO EN DIRECTO El cuadro azulgrana enfrenta a los blanquinegros este jueves en el Camp Nou por el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. Barcelona busca un triunfo holgado ante Valencia CF que le permita encaminarse a la final. (3:30 p.m. hora peruana) (TV: DirecTv canal 610) (TV: 21:30 horas esáñolas) (TV: Telecinco y Gol en España)



Barcelona vs Valencia será un duelo decisivo para los azulgranas. Ante el rival más complicado que le ha tocado en lo que va de la Copa del Rey.



Los hinchas azulgranas esperan del Barcelona vs Valencia el inicio de la era del nuevo tridente ofensivo: Luis Suárez, Coutinho y Lionel Messi, que todavía no han deslumbrado como cuando Neymar completaba al trio de estrellas latinoamericanas.



El estratega culé Ernesto Valverde anunció no quiere sorpresas de cara a la ida Barcelona vs Valencia, que podría poner el peligro el gran objetivo de repetir la tripleta de títulos en la temporada 2017-2018: Copa del Rey, Liga Santander y Champions League.

Barcelona 2-0 Espanyol: Goles y resumen

Pero si de registros y logros se trata, la serie Barcelona vs Valencia de las semifinales, es un gran escollo para los culés que pueden ser tricampeones de la Copa del Rey y participar de su tercera final seguida.



Los equipos llegan al Barcelona vs Valencia con momentos diferentes. Los azulgranas se recuperaron de la derrota ante Espanyol por la Copa del Rey y encadenó tres triunfos seguidos. Los blanquinegros sumaros dos derrotas en los últimos tres partidos.



Valencia afronta bajas por lesión de Jeyson Murillo, Geoffrey Kondogbia y Ezequiel Garay. Eso sí, en el ataque van Simone Zaza y Luciano Vietto.

Barcelona vs Valencia: EN DIRECTO ONLINE TV EN VIVO semifinales de Copa del Rey Barcelona vs Valencia: EN DIRECTO ONLINE TV EN VIVO semifinales de Copa del Rey

Alineaciones posibles del Barcelona vs Valencia:



Barcelona: Cillessen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic, Sergio Busquets, Iniesta, Coutinho; Messi, Luis Suárez.



Valencia: Doménech; Montoya, Vezo, Paulista, Gayà, Rodrigo, Parejo, Coquelin, Pereira, Vietto, Zaza.

Barcelona vs Valencia: EN DIRECTO ONLINE TV EN VIVO semifinales de Copa del Rey Barcelona vs Valencia: EN DIRECTO ONLINE TV EN VIVO semifinales de Copa del Rey

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.